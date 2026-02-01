Goal.com
شيشكو ينقذ مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام.. ليلة سحر السامبا وجنون الدقيقة 90!

استمرت انطلاقة مانشستر يونايتد الناجحة تحت قيادة مايكل كاريك بطريقة دراماتيكية، حيث سجل بنجامين شيشكو هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن الفوز 3-2 على فولهام يوم الأحد. قادت أهداف كاسيميرو وماتيوس كونيا "الشياطين الحمر" نحو التقدم، لكن أهداف راؤول خيمينيز وكيفين في الدقائق الأخيرة أدركت التعادل لفولهام. ومع ذلك، كان لشيشكو الكلمة الأخيرة عندما سدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا للمرمى.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل رائع، حيث أجبر أماد ديالو وهاري ماجواير الحارس بيرند لينو على التصدي لتسديدتين خطيرتين، بينما اضطر سيني لامينس إلى إظهار ردود فعل استثنائية للتصدي لتسديدة يواكيم أندرسن من مسافة قريبة في الطرف الآخر. ثم تقدم فريق كاريك في النتيجة بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد (VAR) ركلة جزاء كانت قد احتسبت لصالح كونيا واعتبرها مخالفة من خارج المنطقة، ليرتقي كاسيميرو أعلى من الجميع عند القائم البعيد ويحول العرضية المتقنة من ركلة حرة نفذها برونو فيرنانديش برأسه داخل الشباك.

كانت الفرص الواضحة قليلة ومتباعدة بعد ذلك، ولم يقترب مانشستر يونايتد من مضاعفة تقدمه إلا في الشوط الثاني عندما أوقف لينو انطلاقة بريان مبيمو نحو المرمى. ثم تصدى لامينس ببراعة لركلة حرة من هاري ويلسون، قبل أن يضاعف كونيا تقدم "الشياطين الحمر" عندما انطلق خلف تمريرة كاسيميرو وأسكنها في الزاوية العليا.

اعتقد فولهام أنه قلص الفارق عندما سجل خورخي كوينكا من داخل منطقة الست ياردات، لكن تم احتساب تسلل على صامويل تشوكويزي في اللقطة التي سبقت الهدف. ثم حرم القائم شيشكو من التسجيل برأسه من أول لمسة له، قبل أن يتصدى لامينس مرة أخرى لمحاولة ماجواير ويمنعه من تسديد الكرة بالخطأ في مرماه.

في نهاية المطاف، نجح فولهام في الوصول للشباك عن طريق راؤول خيمينيز من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ من ماجواير، ثم صدم البديل كيفين مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء استقرت في المقص. ومع ذلك، وبينما كان يبدو أن فريق كاريك سيكتفي بنقطة واحدة، استدار شيشكو ببراعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تركت لينو بلا حراك، لتشتعل المدرجات في "مسرح الأحلام".

    حارس المرمى والدفاع

    سيني لامينس (9/10):

    أظهر ردود فعل رائعة في التصدي لتسديدات أندرسن وويلسون، بالإضافة إلى هدف محتمل من ماجواير. استحق الحفاظ على شباكه نظيفة، لكنه لم يكن لديه أي فرصة في كلا الهدفين.

    ديوجو دالوت (5/10):

    واجه بعض الصعوبات في مواجهة تشوكويزي. يبدو أنه يعاني قليلاً في دوره الدفاعي.

    هاري ماجواير (5/10):

    تصدى للعديد من الكرات في منطقة الجزاء وفاز أيضًا ببعض الكرات الهجومية بالرأس. لكنه تسبب في ركلة جزاء بعد أن كاد يسجل هدفًا في مرماه بسبب سوء تقديره لكرة عالية.

    ليساندرو مارتينيز (7/10):

    أبقى خيمينيز هادئًا للغاية في أداء مثير للإعجاب آخر من قلب دفاع مانشستر يونايتد. يستخدم قدراته في التمرير جيدًا أيضًا.

    لوك شاو (6/10):

    قدم أداءً قويًا في مواجهة ويلسون الخطير. لكنه لم يقدم الكثير في الهجوم.

    وسط الملعب

    كاسيميرو (9/10):

    نسخة كاسيميرو التاريخية؛ سجل الهدف الأول بارتقاء مذهل وصنع الثاني بتمريرة "بدون نظر" عالمية. كان السيد المطلق لوسط الملعب.

    كوبي ماينو (7/10):

    تطور أداؤه بعد بضع تمريرات غير دقيقة في بداية المباراة. أظهر في بعض الأحيان حسًا دفاعيًا جيدًا، بالإضافة إلى مدى تمريراته المعتاد.

    برونو فرنانديش (7/10):

    مهندس الهجمات؛ صنع الهدف الأول ببراعة وساهم في بناء هدف الفوز القاتل.

    الهجوم

    أماد ديالو (7/10):

    اختبر لينو في وقت مبكر وبدا خطيرًا كلما حصل على الكرة في الهجوم. كان جيدًا جدًا في الدفاع أيضًا، حيث فاز بالعديد من التحديات عند العودة للخلف.

    بريان مبيمو (6/10):

    بقي معزولًا بعض الشيء في بعض الأوقات. أهدر فرصة جيدة في بداية المباراة بسبب لمسة أولى سيئة، ثم لم يتمكن من التغلب على لينو بعد الاستراحة.

    ماتيوس كونيا (7/10):

    كان متواجدًا في المباراة وأحيانًا غير متواجد، لكنه ساهم في كلا الهدفين. قدم أفضل أداء له عندما انتقل إلى المنطقة اليمنى الوسطى، حيث حصل على ركلة حرة سجل منها الهدف الأول، ثم ركض خلف الدفاع ليسجل الهدف الثاني.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    بنجامين شيشكو (8/10):

    كان غير محظوظ لعدم تسجيله هدفًا من أول لمسة له عندما سدد الكرة برأسه في القائم، لكنه عاد ليحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

    مانويل أوجارتي (5/10):

    سيشعر أنه كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد لمنع كيفن من تسجيل هدف التعادل.

    نصير مزراوي (5/10):

    لم يساعد مانشستر يونايتد دفاعيًا بعد استبدال دالوت.

    مايكل كاريك (7/10):

    كان أداءه الأقل إثارة للإعجاب في المباريات الثلاث التي قادها، لكن ما يهم هو الفوز الذي أضافه إلى سجله المتنامي.

