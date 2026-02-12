Getty
شون دايتش يُقال من منصبه بعد 114 يوماً من توليه المسؤولية، بينما يستعد نوتنغهام فورست لكتابة تاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز مع المدرب الرابع لهذا الموسم.
الباب الدوار: المدربون الثلاثة لنادي نوتنغهام فورست في 2025-26
ديتش، الذي كان في السابق جزءًا من فريق الشباب في فورست تحت قيادة الأسطوري براين كلوف، لم يتم تعيينه إلا في أكتوبر. وكان ثالث مدرب رئيسي للريدز منذ بداية موسم 2025-26.
نونو إسبيريتو سانتو، الذي قاد الفريق إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم الماضي، تم إعفاؤه من مهامه في 9 سبتمبر. أنجي بوستيكوغلو، الذي كان قد أنهى للتو سلسلة هزائم توتنهام في البطولات، حل محله.
خاض المدرب الأسترالي ثماني مباريات دون فوز على مدار 39 يومًا قبل أن يتم إقالته هو الآخر. كان دايتش يعتبر خيارًا قويًا لإبعاد فورست عن خطر الهبوط، لكنه خاض 25 مباراة فقط وفاز في 10 منها.
المدير الفني القادم لفريق فورست: المدرب السابق لفريق وولفز بيريرا في الطريق
تعادل مخيب للآمال مع وولفز - حيث سدد فورست 35 كرة على المرمى دون أن يجد الشباك - كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قرر مالك الريدز الغامض إيفانجيلوس ماريناكيس اتخاذ القرار مرة أخرى.
جاء في بيان مقتضب: "يؤكد نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم أن شون دايتش قد تم إعفاؤه من منصبه كمدرب رئيسي. نود أن نشكر شون وموظفيه على جهودهم خلال فترة عملهم في النادي ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل. لن ندلي بأي تعليقات أخرى في الوقت الحالي".
لم يسبق لأي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز أن عيّن أربعة مدربين دائمين في موسم واحد، مما يعني أن فورست قد يعيد كتابة التاريخ. من بين المصادر التي أفادت بأن المدرب السابق لفريق ولفرهامبتون بيريرا مرشح لتولي هذا المنصب الحساس.
لم ينضم بيريرا إلى أي نادٍ منذ أن غادر مولينوكس في نوفمبر. أشرف على 10 مباريات دون فوز حتى بداية الموسم الحالي. ومع ذلك، فقد أبعد ولفرهامبتون عن المشاكل خلال موسمه الأول. البرتغالي البالغ من العمر 57 عامًا معروف جيدًا لماريناكيس بعد أن حقق ثنائية الدوري والكأس اليونانيين مع أولمبياكوس في 2014-15.
ماريناكيس الغامض يوجه ضربة قوية مرة أخرى
تحدث دايش للصحفيين عن مستقبله بعد أن تعرض للهتافات الاستهجانية في مباراة ولفرهامبتون، حيث أصبح مشجعو فورست أكثر إحباطًا من أسلوبه في لعب كرة القدم: "يمكن للناس أن يطالبوا بالتغيير، ولكن القرار النهائي يبقى دائمًا بيد المالكين.
"أنا أعمل بجد. أنا أهتم بهذا النادي. لقد أوضحت ذلك. أنا أعمل بجد. لا أقول إن اللاعبين لا يعملون بجد، ولكننا بالتأكيد نعمل بجد كطاقم عمل، وهذا ما نفعله. كما تعلمون، نحن نعمل بجد. إذا أراد المالك إجراء تغيير، فهذا قراره، وهذه هي طبيعة كرة القدم الآن، هذه هي الحقيقة".
قال المهاجم السابق لفريق فورست روب إيرنشو لـ GOAL مؤخرًا عن سبب كون ماريناكيس، الذي لا يخشى أبدًا اتخاذ قرارات كبيرة، جيدًا للعبة: "أنا سعيد بمشاركته. أعتقد أن ما يفعله أمر لا يصدق ويستحق الكثير من التقدير لأنه لم يستثمر فقط في نادي كرة القدم، بل استثمر نفسه بالكامل من أجل تحقيق النجاح للنادي. لقد كانت رحلة صعبة، سنوات صعبة، لكن فورست لن يكون فورست إذا كان مملًا ولم يكن لدينا شخصيات مميزة.
"كرة القدم تدور حول الشخصيات، لذلك أحب ذلك. لا ينبغي أن يجلسوا هناك ولا تسمع منهم أي شيء في منطقة الجزاء. إنهم جزء من نادي كرة القدم وشخصياتهم تظهر. أنا أؤيد ذلك تمامًا".
مباريات نوتنغهام فورست 2025-26: كم عدد المباريات المتبقية للريدز؟
فورست، الذي تعرض لهزيمة في الدور الثالث على يد فريق ريكسهام بقيادة رايان رينولدز وروب ماك، لن يشارك في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع. أمامهم حتى 19 فبراير، عندما يواجهون فنربخشة في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي، لتعيين مدرب جديد.
ارتبط اسم فريق الريدز بالمدرب السابق لمانشستر سيتي وإيطاليا روبرتو مانشيني عند قطع علاقاته مع بوستيكوغلو. كما ارتبط اسم مدرب فولهام ماركو سيلفا - وهو آخر من يعرف ماريناكيس جيدًا - بشدة بفريق فورست. سيتولى المدرب الجديد قيادة فريق يحتل المركز الثالث فوق منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط فقط مع تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم.
