شون دايتش يُقال من منصبه بعد 114 يوماً من توليه المسؤولية، بينما يستعد نوتنغهام فورست لكتابة تاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز مع المدرب الرابع لهذا الموسم.

ديتش، الذي كان في السابق جزءًا من فريق الشباب في فورست تحت قيادة الأسطوري براين كلوف، لم يتم تعيينه إلا في أكتوبر. وكان ثالث مدرب رئيسي للريدز منذ بداية موسم 2025-26.

نونو إسبيريتو سانتو، الذي قاد الفريق إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم الماضي، تم إعفاؤه من مهامه في 9 سبتمبر. أنجي بوستيكوغلو، الذي كان قد أنهى للتو سلسلة هزائم توتنهام في البطولات، حل محله.

خاض المدرب الأسترالي ثماني مباريات دون فوز على مدار 39 يومًا قبل أن يتم إقالته هو الآخر. كان دايتش يعتبر خيارًا قويًا لإبعاد فورست عن خطر الهبوط، لكنه خاض 25 مباراة فقط وفاز في 10 منها.