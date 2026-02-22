Goal.com
علي رفعت

انتهى شهر عسل إندريك في ليون.. سلسلة الانتصارات تتوقف تحت أقدام ستراسبورج وشاب مغربي يملك أحد أسرار السقوط!

نجم ريال مدريد المعار لليون لم يقدم المأمول!

توقفت سلسلة انتصارات نادي ليون الفرنسي عند المحطة 13 بعد سقوطه المفاجئ أمام مضيفه نادي ستراسبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الفرنسي.

وفشل ليون في معادلة رقمه القياسي التاريخي الذي حققه في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة بـ 14 انتصار متتالي ليعود الفريق إلى دوامة الشك بعد فترة من النتائج المبهرة التي جعلته الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

  • ليلة قاسية في ملعب مينو وتقلبات كبيرة

    بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض الذين استغلوا الحالة البدنية المتراجعة للاعبي ليون حيث تعرض الفريق لضربة موجعة في الدقيقة 11 حين أصيب اللاعب بافل سولك ولكنه حاول الاستمرار قبل أن يغادر الملعب نهائيًا في الدقيقة 28 ليدخل بدلا منه نوح نارتي. 

    هذا التغيير الاضطراري أثر بوضوح على توازن وسط ميدان ليون مما سمح لنادي ستراسبورج بافتتاح التسجيل في الدقيقة 37 عبر اللاعب مارسيال جودو الذي استغل تمريرة متقنة من دييجو موريرا. 

    ومع انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 عزز دييجو موريرا تقدم فريقه بالهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى اصطدمت بالدفاع وسكنت شباك الحارس دومينيك جرايف. 

    ورغم محاولات ليون للعودة ونجاح كورينتين توليسو في تقليص الفارق بالدقيقة 58 بعد تمريرة من رومان ياريمتشوك إلا أن الفريق لم يصمد طويلًا أمام الهجمات المرتدة المنظمة لستراسبورج التي أسفرت عن ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة جاء منها الهدف الثالث.

    انكسار بريق إندريك وتراجع مخيف في فبراير

    عاش النجم البرازيلي إندريك واحدة من أسوأ مبارياته منذ انتقاله لصفوف ليون وظهر اللاعب تائهًا في الخط الأمامي وفشل في تشكيل الخطورة المعتادة إذ اكتفى بتسديدتين فقط طوال اللقاء كانت واحدة منهما فقط بين القائمين والعارضة في الدقيقة 70 تصدى لها الحارس بسهولة. 

    وتعكس الأرقام حجم المعاناة التي عاشها الموهبة البرازيلية حيث لم ينجح سوى في مراوغة واحدة من أصل 4 محاولات وخسر حيازة الكرة في 12 مناسبة مما أدى إلى خروج اللاعب عن تركيزه وحصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم رودي بوكيت.

    ويأتي هذا الأداء الهزيل استكمالًا لمسيرة مخيبة للآمال في شهر فبراير الحالي الذي شهد تراجعًا حادًا في مستواه مقارنة بشهر يناير الذي نال فيه جائزة لاعب الشهر في الدوري.

    أمام ليل ثم في مواجهة نانت التي طُرد فيها لم يكن ذلك هو اللاعب الذي بدأ مشواره مع ليون بروعة، لينهي مباريات الدوري في هذا الشهر بأداء باهت وضع علامات استفهام حول قدرته على الحفاظ على مستواه الثابت في اللقاءات الكبرى.

    سمير المرابط القائد المغربي ومفتاح الانتصار

    في المقابل كان الشاب المغربي سمير المرابط هو أحد أبرز نجوم اللقاء حيث قدم ملحمة تكتيكية في وسط الملعب ونجح في التفوق على نجوم ليون بفضل دقة تمريراته المذهلة التي وصلت إلى 100 بالمئة حيث نفذ 47 تمريرة صحيحة من أصل 47 تمريرة منها 18 تمريرة في مناطق الخصم الهجومية دون أن يرتكب أي خطأ.

    ولم يكتف النجم المغربي بالسيطرة على الكرة بل كان فعالًا في استعادتها بسبع مرات ناجحة وفاز في 4 صراعات ثنائية أرضية من أصل 5 محاولات.

     وتوج المرابط مجهوده الوافر في الدقيقة 77 حين اخترق منطقة جزاء ليون بمهارة ليتعرض لعرقلة واضحة أدت إلى احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو والتي سجل منها خواكين بانيشيلي الهدف الثالث في الدقيقة 83 لينهي آمال الضيوف تمامًا في العودة للمباراة.

    وبجانب تسببه في ركلة الجزاء نجح المرابط في صناعة الهدف الثاني وتقديم تمريرتين مفتاحيتين مما جعله المحرك الرئيسي الذي عطل سلسلة انتصارات ليون وأعاد فريقه إلى سكة الانتصارات.

  • بيت القصيد

    لقد أثبتت مواجهة اليوم أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء الكبيرة فقط بل بالعطاء والتركيز طوال التسعين دقيقة وهو ما افتقده ليون في ليلة سقوط السلسلة التاريخية.

    وبينما كان الجميع يترقب مواصلة إندريك لهوايته في هز الشباك ظهر سمير المرابط ليعيد صياغة المشهد ويؤكد أن الانضباط التكتيكي والدقة المتناهية قادرة على إيقاف أقوى المهاجمين. 

    إن نهاية شهر العسل لإندريك مع الانتصارات المتتالية قد تكون بداية لمرحلة جديدة تتطلب من اللاعب والمدرب باولو فونسيكا مراجعة الحسابات الفنية خاصة بعد التراجع الملحوظ في الأرقام الهجومية للفريق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر فبراير وتحقيق انتصارات بشق الأنفس على ليل ونانت قبل السقوط أمام ستراسبورج.

