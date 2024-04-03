"ما يحدث به غريب جدًا" و"أحببته وقررت الصوم" .. شهر رمضان في أعين نجوم الكرة غير المسلمين!

قالوا عن شهر رمضان المبارك..

لأنه شهر خاص جدًا بالنسبة للمسلمين، فدائمًا ما يحمل رمضان في طياته الكثير؛ الخير والبركة والدعاء المستجاب والعتق من النار وغيرها.

أجواء خاصة وليالٍ مقدسة يعيشها المسلمون، لكن إن كنت لاعب كرة قدم، فالأمر هنا مختلف من الناحية العملية، خاصةً إن كنت محترفًا في بلد أوروبي، فهنا إما أن تكون مع مدرب يحترم الشعائر الدينية، أو أن تقع تحت طائلة مدرب عنصري.

أما ما يميز شهر رمضان الجارٍ فهو وجود عدد من نجوم أوروبا في الدوري السعودي، ليعيشوا هذه الأجواء لأول مرة في حياتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حول رؤية هؤلاء النجوم للشهر الكريم، وكذلك غيرهم من المدربين والنجوم في القارة العجوز، نستعرض سويًا شهرنا الكريم في أعين "غير المسلمين"، والتي كانت بين الإيجابي والسلبي بعض الشيء، لكن الأول يطغى بكل تأكيد على كل حال..