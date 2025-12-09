تم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضايا تتعلق بالحياد السياسي خلال قرعة كأس العالم الأسبوع الماضي، حيث أرسلت منظمة FairSquare، وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن الحقوق، رسالة من ثماني صفحات إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا توضح أربعة انتهاكات مزعومة من قبل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو خلال الحدث، بما في ذلك تقديم جائزة الفيفا للسلام.
اتهامات بانتهاكات أخلاقية .. شكوى رسمية ضد جياني إنفانتينو بعد أحداث قرعة كأس العالم 2026
- Getty Images
دعوات إلى الفيفا للتحقيق
قدمت منظمة غير ربحية شكوى رسمية إلى الفيفا عقب قرعة كأس العالم، حيث تضمن الحفل الذي استمر ساعتين يوم الجمعة 5 ديسمبر عدة إشارات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها تقديم جائزة الفيفا للسلام. وخلال الحفل، قال الفيفا إن الجائزة تقدير لالتزام ترامب بـ"تعزيز السلام والوحدة في جميع أنحاء العالم".
وذكرت منظمة FairSquare، التي قدمت الشكوى، أن تقديم الجائزة، إلى جانب إجراءات أخرى خلال الحفل، قد ينتهك سياسة الحياد السياسي للفيفا. وفي رسالتها، طلبت المنظمة من لجنة الأخلاقيات "التحقيق في الظروف المحيطة بقرار تقديم جائزة الفيفا للسلام ومنحها ومدى توافقها مع قواعد إجراءات الفيفا".
- AFP
إنفانتينو وترامب
التقى الزعيمان "جياني وترامب" عدة مرات في السنوات الأخيرة، ومن الشائع أن يلتقي رؤساء الفيفا بالقادة السياسيين في مختلف البلدان.
وخلال القرعة، أدلى إنفانتينو بعدة تصريحات عن ترامب من على المنصة، حيث قال: "أشعر أحيانًا بالدهشة عندما أقرأ بعض التعليقات السلبية [عن الرئيس ترامب]. أنا لست أمريكيًا، ولكن حسب ما فهمت، فقد تم انتخاب الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان انتخابه واضحًا تمامًا. عندما تكون في دولة ديمقراطية عظيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يجب عليك أولاً احترام نتائج الانتخابات".
وذكرت شكوى FairSquare إلى الفيفا أن هذه التصريحات تمثل موقفًا سياسيًا وأنها تنتهك قواعد الحياد التي تتبعها الفيفا.
ما ينص عليه قانون الأخلاقيات الخاص بالفيفا
ينص قانون الأخلاقيات الخاص بالفيفا على أن الهيئة الإدارية لكرة القدم يجب أن تظل محايدة سياسياً. ويقول: "تظل الفيفا محايدة في الأمور السياسية والدينية"، و"تطلب من جميع الأشخاص الملتزمين بالقانون أن يظلوا محايدين سياسياً ... في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية".
وقد التقى إنفانتينو بترامب في عدة مناسبات. فقد دُعي إلى حفل تنصيب الرئيس، وزار المكتب البيضاوي خلال فترة ولاية ترامب.
- Getty Images Sport
التصرف من جانب واحد
جائزة السلام، التي تم منحها لترامب خلال القرعة، خضعت لتمحيص مستمر، حيث يبدو أنها تم منحها بشكل أحادي الجانب، دون استشارة كبار مسؤولي الفيفا.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Athletic، لم يكن العديد من كبار مسؤولي الفيفا على علم بوجود هذه الجائزة، ولم يكن لهم أي دور في توزيعها قبل الإعلان عنها في 4 نوفمبر، إذ تم الكشف عن الجائزة في نفس اليوم الذي تحدث فيه إنفانتينو في حدث أقيم في الولايات المتحدة.