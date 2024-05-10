شكرًا على إهدار الأبطال ومرحبًا بك في برشلونة.. ردود أفعال إعلان مبابي الرحيل عن باريس

ردود الأفعال بعد إعلان رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان...

أعلن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" رحيله عن صفوف الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي.

ونشر النجم الفرنسي، رسالة وداع لفريقه في مقطع فيديو، وقدم الشكر للجماهير وللاعبين والمدربين وللعاملين في النادي، وأكد أن آخر مبارياته على ملعب حديقة الأمراء، ستكون مساء الأحد القادم أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

وكان مبابي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من موناكو في 2017، شارك مع الفريق الباريسي منذ ذلك الوقت في 306 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 255 هدفًا وصنع 108 آخرين.

وتباينت ردود أفعال الجماهير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قرار مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس، بنهاية الموسم الحالي، واقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد.