بسبب شقيق ديوجو جوتا .. ريال مدريد يقدم اعتذارًا رسميًا للاعب إلتشي قبل مواجهته!

يواصل ريال مدريد مطاردته لصدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، متساويًا مع برشلونة الذي اعتلى القمة بفارق الأهداف عقب فوزه الكبير على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في الجولة الماضية. ذلك الانتصار أكد الحالة الهجومية المميزة التي يعيشها الفريق الكتالوني. وفي المقابل، يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام إلتشي مساء الأحد، في اختبار قد يلعب دورًا كبيرًا في رسم ملامح المنافسة على المراكز المتقدمة.

ورغم المسار الجيد لريال مدريد على مستوى النتائج، إلا أن الإصابات ما تزال تشكل صداعًا واضحًا في رأس الجهاز الفني، بعدما تأكد غياب عدة لاعبين لهم وزنهم في منظومة الفريق. على رأس هؤلاء يأتي داني كارباخال، الظهير الأيمن الأساسي الذي يمثل عنصرًا رئيسيًا في التوازن الدفاعي والهجومي، إلى جانب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، أحد الأعمدة الصلبة في خط الدفاع. كما يفتقد الفريق خدمات الوافد الشاب فرانكو ماتانتونو، الذي كان يُعوَّل عليه ليكون أحد الأسماء الصاعدة في الفترة المقبلة. ويخوض هذا الثلاثي برامج تأهيل دقيقة داخل العيادة الطبية، ما يجعل أي احتمال لعودتهم في المباراة المقبلة غير وارد.

هذه الغيابات تُلقي بثقل إضافي على المجموعة المتاحة، خصوصًا على خط الدفاع الذي يعاني منذ بداية الموسم من عدم الاستقرار بسبب الإصابات المتكررة. ومع غياب العناصر الأساسية، سيكون على اللاعبين المتواجدين تقديم مستويات مضاعفة من الالتزام والتركيز، لصيانة الصلابة الدفاعية وامتصاص أي ضغط هجومي قد يفرضه فريق إلتشي الذي يُتوقع أن يدخل بروح قتالية بحثًا عن المفاجأة.

وفي الجانب الفني، يواجه تشابي ألونسو—المدرب المؤقت للفريق—مهمة ليست سهلة. فهو يدرك تمامًا أن مواجهة إلتشي تمثل محطة مهمة لإعادة التأكيد على شخصية ريال مدريد وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الإصابات. لذلك يعتمد ألونسو على العمل الجماعي والتزام اللاعبين بالتعليمات التكتيكية لضمان السيطرة على المباراة وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع اشتداد المنافسة على القمة وتقدم فياريال بثبات في جدول الترتيب.

كما تُعد هذه المباراة فرصة مثالية لتقييم عمق الفريق وقياس مدى جاهزية البدلاء لتعويض الغيابات، في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الأسابيع المقبلة. فالأداء الذي سيقدمه اللاعبون الاحتياطيون قد يلعب دورًا مهمًا في رسم خريطة الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، خصوصًا وأن ريال مدريد مقبل على مواجهات قوية تتطلب جاهزية جميع الأسماء المتاحة.