شرقي، بن رحمة، نجم المستقبل والمخضرمون.. هبوط ليون يدفع نجومه إلى الرحيل بأسرع وقت!

أين يذهب هؤلاء النجوم في سوق الانتقالات؟

بعد أن قررت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، هبوط نادي ليون، إلى دوري الدرجة الثانية بشكل مؤقت، بسبب الوضع المالي للفريق، تبدو العديد من الملفات عالقة لدى النادي الفرنسي العريق.

ويعاني النادي من مشاكل مالية ووصلت ديون ليون إلى 508 مليون يورو، مما دفع هيئة كرة القدم الفرنسية، إلى مطالبة الفريق بمتابعة الرواتب، ومنع الفريق من أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي حال فشل ليون، في تقنين وضعه المادي وحل جزء من الأزمة المالية بنهاية الموسم، قد يتم تحويل الهبوط المؤقت إلى هبوط دائم، ويواجه شبح مصير نادي بوردو، الذي هبط للدرجة الرابعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن من أهم الأشياء التي ستواجه ليون، هو موقف بعض لاعبيه البارزين، والذين لن يستطيعوا الصبر على الوضعية الحالية للنادي الفرنسي، والذين نستعرض أبرز الأندية الراغبة في ضمهم وموقفهم الحالي في هذه السطور.