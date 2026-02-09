"شرب القهوة" .. جوارديولا يوجه نصيحة خاصة إلى هالاند ومرموش!

كان فوز مانشستر سيتي يوم الأحد مهماً بالنسبة لجوارديولا، حيث كان أول فوز له في أنفيلد أمام جمهور كبير منذ انضمامه إلى النادي في عام 2016.

في حين فاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 في ميرسيسايد في عام 2021، إلا أن تلك المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة بسبب الوباء، مما دفع جوارديولا إلى المزاح بأنها "لا تُحتسب" مقارنةً بحماس الملعب المكتظ بالجماهير. تعد هذه النتيجة دفعة قوية لطموحات مانشستر سيتي في الفوز باللقب، حيث اقترب الفريق بفارق ست نقاط من متصدر الدوري آرسنال، بينما وجه ضربة قوية لآمال ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كانت المباراة نفسها قصة شوطين، سيطر سيتي على الدقائق الـ 45 الأولى بتسديد 10 كرات مقابل 3 لليفربول، لكنه فشل في استغلال فرصه، ليتأخر في النهاية بهدف رائع من ركلة حرة من مسافة 30 ياردة سددها دومينيك زوبوسلاي في الشوط الثاني. في مواجهة أجواء صعبة وتأخر بهدف واحد، أظهر سيتي مرونة ملحوظة. سجل برناردو سيلفا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما مهد الطريق لهدف الفوز في الدقيقة 93، عندما سجل إرلينج هالاند من ركلة جزاء بعد تعرض ماتيوس نونيس لعرقلة من أليسون بيكر.