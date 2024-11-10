شتوتجارت وفرانكفورت | نسخة جديدة من ميسي.. مرموش يقلب الطاولة على صلاح وينتزع "عرش أوروبا"!

ماذا فعل النجم المصري؟

قاد النجم المصري عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت للفوز على حساب شتوتجارت بنتيجة (3-2) مساء اليوم الأحد على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وجاءت ثلاثية فرانكفورت عن طريق هوجو إيكيتيكي وناثانيل براون وعمر مرموش في الدقائق 45 و55 و62، بينما عاد شتوتجارت بهدفين في الدقيقتين 86 و90.

ولولا تقنية الفيديو التي ألغت هدف قاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+7، لانتهت المباراة بالتعادل (3-3).

بهذا الفوز، رفع آينتراخت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يحتل شتوتجارت المركز 11 برصيد 13 نقطة.