علي سمير

محادثة محتدمة مع مدربه .. شتشيسني عن أسوأ لحظاته: ذهبت إلى المنزل وبكيت من شدة الحزن!

البولندي يروي بعض الكواليس من مشواره الكروي

قام الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني بتسجيل فيلمًا وثائقيًا عن حياته المهنية، يتحدث فيه عن أهم اللحظات خلال مسيرته التي قضاها في أندية كبيرة مثل روما وآرسنال ويوفنتوس وبرشلونة.

البولندي قال في المقتبسات التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هناك لحظة ما في مشواره الكروي، جعلته يشعر بالحزن الشديد، لدرجة أنه عاد إلى منزله وانفجر في البكاء.

تلك اللحظة كانت أثناء تواجده مع آرسنال، حيث قال إن المدرب أرسين فينجر دخل معه في محادثة، أخبره فيها بضرورة البحث عن فريق آخر يلعب له، طالبًا منه الرحيل عن المدفعجية.

    اللحظة الأسوأ في مسيرته

    حارس برشلونة الحالي تم ضبطه في وهو يدخن في غرفة ملابس آرسنال على هامش مباراة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي خلال عام 2015، وهي المواجهة التي خسرها الفريق بثنائية نظيفة.

    وفي نفس العام قرر آرسنال إعارته إلى روما الإيطالي لمدة عامين، قبل أن يعود في 2017 ليخبره فينجر بضرورة الرحيل، مما جعله ينضم إلى يوفنتوس.

    البولندي صاحب الـ35 سنة قال في حديثه بالفيلم الوثائقي الخاص به:"كانت هذه اللحظة الوحيدة في مسيرتي التي تسبت في تحطيمي تمامًا وكسرت قلبي، عدت بعدها إلى المنزل وبكيت من شدة الحزن".

    مواجهة مع فينجر

    شتشيسني قال لفينجر في الفيلم المسجل إن القرار تم اتخاذه منذ عامين بالفعل، بسبب ضبطه وهو يدخن عندما كان يلعب الفريق أمام ساوثامبتون، وواجه الفرنسي بالأمر للحصول على إجابة صريحة.

    وقال له البولندي:"أعتقد أنك قررت رحيلي منذ عامين، ويبدو أن كل شيء فعلته بعد هذه الواقعة لم يكن مهمًا، أردت الانتقال إلى يوفنتوس لأنك قلت لي إن هذا هو القرار الأفضل وقتها".

    ومن جانبه اعترف فينجر بصحة ما قاله شتشيسني، وقال له إن قرار رحيله جاء بسبب عدم تطور مستواه خلال تلك الفترة.

    ورد عليه شتشيسني قائلًا:"أعتقد أنني دخلت منطقة الراحة نوعًا ما في هذه المرحلة من حياتي وارتكبت العديد من الأخطاء".

    وقام صاحب الـ35 سنة بإخبار فينجر بأنه أخطأ عندما قرر عدم الاعتماد عليه بعد عودته من الإعارة مع روما، وهو الأمر الذي رفض الفرنسي إنكاره، معترفًا بإمكانية صحة هذه الاحتمالية.

  • لحظة تحول في مسيرة البولندي

    لا يمكن أن ننسى أن فويتشيك شتشيسني كان لاعبًا متقاعدًا سعيداً منذ حوالي عام، يستمتع بحياته مع عائلته على شواطئ ماربيا في إسبانيا، وعندما أجبرت إصابة الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيجن في الرباط الصليبي الأمامي النادي على البحث عن خيارات طارئة، فاتجهوا نحو حارس مرمى آرسنال ويوفنتوس السابق.

    وكانت المفاجأة أن شتشيسني أثبت نفسه كحارس مرمى أول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك في النصف الثاني من الموسم بعد عودته من الاعتزال، مما يؤكد أنه لا يزال لديه ما يكفي من القوة ليقدم أداءً على أعلى مستوى.

    ووافق الحارس البولندي على تجديد عقده لموسم آخر خلال الصيف الماضي، معربًا عن سعادته بكونه الحارس الثالث بعد الحارس الجديد جوان جارسيا وتير شتيجن. في الواقع، أكد أنه يريد قضاء الموسم في تدريب جارسيا، معتقدًا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه القدرة على أن يصبح أفضل حارس مرمى في العالم.

    وأدت إصابات الحارسين اللذين يتقدمان عليه في الترتيب إلى استدعائه للعب، ليلعب ثماني مباريات متتالية ويقدم أداءً ثابتًا بعث الثقة في نفس المدرب هانز فليك وجماهير برشلونة من جديد.

    ومع ذلك، يأمل النادي الكتالوني ألا يتعرض جارسيا لمزيد من الانتكاسات بعد تعافيه، حيث خضع حارس مرمى إسبانيول السابق لعملية جراحية في الركبة في أواخر سبتمبر، ولكن هناك تفاؤل داخل النادي بأنه قد يعود إلى التشكيلة قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

    على أي حال، لن يتم التعجيل بعودة جارسيا، مما يعني أننا يمكن أن نتوقع أن يحتفظ شتشيسني بمكانه في التشكيلة في المباريات القليلة المقبلة، إن لم يكن أكثر.

    نظرة عامة على مسيرة شتشيسني

    البولندي انتقل إلى آرسنال قادمًا من شباب ليجيا وارسو في بلاده خلال عام 2006، ولعب مع فريق تحت 18 سنة، قبل الدخول ضمن الكبار في 2008 بأوائل الحقبة التي انتقل فيها المدفعجية من هايبري إلى ملعب الإمارات.

    اللاعب تمت إعارته إلى برينتفورد في 2009، وعاد لآرسنال بعدها بعام واحد، وتألق بشكل لافت في بداية ظهوره وأنهى سيطرة الإسباني مانويل ألمونيا على حراسة عرين الفريق، ولكنه اشتهر بارتكاب العديد من الأخطاء الغريبة.

    فينجر حاول الصبر عليه، ولكن واقعة التدخين أنهت كل شيء، لينضم إلى روما ويستعيد الكثير من مستواه، عائدًا إلى آرسنال طمحًا في الحصول على فرصة ثانية، ولكن الفرنسي رفض ذلك، مما دفع البولندي للانتقال إلى يوفنتوس الذي لعب له من 2017 وحتى 2024.

    وقتها اعتزل شتشيسني وقرر الابتعاد تمامًا عن ضغوط كرة القدم، قبل أن يأتي برشلونة ليعيده إلى الحياة من جديد بعد إصابة شتيجن.