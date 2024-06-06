"شبح مع الفراعنة واختفى مثل شعره" .. ردود أفعال أداء محمد صلاح ضد بوركينا فاسو

انقسام بين الجمهور على أداء الملك المصري

تغلب منتخب مصر على ضيفه بوركينا فاسو بنتيجة (2-1)، اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم الفراعنة بهدفين حملا توقيع محمود حسن "تريزيجيه" في الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول، قبل أن يقلص لاسينا تراوري الفارق في الشوط الثاني للضيوف.

ورفع منتخب مصر الذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مديره الفني حسام حسن، رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ولم يقتنع الجمهور المصري بأداء محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب الفراعنة، حيث لم يقدم أي شيء يذكر طوال المباراة سوى الكرة العرضية التي جاء منها الهدف الأول، بينما اختفى في الشوط الثاني تمامًا.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ردود الأفعال من الجماهير المصرية على أداء محمد صلاح أمام بوركينا فاسو.