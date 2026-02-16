Goal.com
زهيرة عادل

الراقي يفلت من "حماقة" نجمه أمام شباب الأهلي .. صالح أبوالشامات رفض التسلح بسلاح الجماهير لكن عليه النظر لحال فراس البريكان!

أبرز ملامح انتصار الأهلي بسباعية أمام شباب الأهلي..

في مباراة "تحصيل حاصل" بالنسبة للأهلي السعودي، هربت كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله من "ريمونتادا" شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الراقي حقق الفوز على ملعب الإنماء في جدة، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، رغم أن الضيوف كانوا قريبين من تحقيق "الريمونتادا" وإدراك التعادل على الأقل، في ظل التهاون والعشوائية التي ظهرت على الأول في الشوط الثاني مع استبدال بعض اللاعبين.

رباعية الفريق الجداوي سجلها فراس البريكان، بوجدان بلانيتش "بالخطأ في مرماه"، إنزو ميلوت وصالح أبوالشامات، في الدقائق 12، 35، 3+45 و52 من عمر المباراة.

أما ثلاثة الفريق الإماراتي، فأحرزها برينو كاسكاردو "هدفين" ومحمد جمعة، في الدقائق 66، 78 و5+990.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 17 في وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة محتلًا المركز السادس "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري الغرب.

وبعيدًا عن السباعية الرائعة التي سُجلت في المباراة، هناك بعض الأمور اللافتة التي تستحق التوقف أمامها في الكتيبة السعودية للمدرب الألماني ماتياس يايسله، دعونا نستعرضها في السطور التالية..

    الأهلي يفلت من "حماقة" إيبانيز

    "أحيانًا أتصرف بحماقة داخل الملعب وأتحصل على الكثير من الإنذارات" .. تصريح صدر من جناح الأهلي إنزو ميلوت بالأمس في حوار مع المركز الإعلامي لناديه، واليوم كان الجمهور الأهلاوي كافة يخشى من أن تنتقل تلك الحماقة لزميله روجر إيبانيز.

    ماذا يفعل المدرب الألماني ماتياس يايسله؟ .. سؤال تبادر إلى أذهاننا جميعها فور إعلان تشكيل الأهلي في مواجهة شباب الأهلي الليلة، فاسم المدافع البرازيلي روجر إيبانيز كان في المقدمة، رغم إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

    الاستغراب كان نابعًا من كونه مهدد بالإيقاف في دور الـ16 حال تلقي بطاقة صفراء أمام شباب الأهلي، بعدما تلقى إنذراين من قبل بالفعل في الجولة الأولى أمام ناساف كارشي، والجولة الرابعة أمام السد.

    إيبانيز معروف بتدخلاته القوية، وحماسه الكبير في المباريات، ما يجعله مهددًا دائمًا بالحصول على الكروت الصفراء.

    لكن استسلام شباب الأهلي وأدائه المتواضع منذ بداية المباراة، جعل سير المباراة سلسًا على الدفاع الأهلاوي .. ومع بداية الشوط الثاني، خرج إيبانيز بديلًا بسلام من أرض الملعب، ليفلت من الإنذار الثالث ومن ثم الإيقاف في دور الـ16.

    المفارقة أن يايسله كان على حق، إذ تدهور حال الدفاع الأهلاوي بخروج إيبانيز ونزول ماتيو دامس، ما منح الفريق الإماراتي فرصة إحراز ثلاثية، لكن التأمين المبكر للنتيجة من قبل الراقي، جعلها ثلاثية دون فائدة.

  • صالح أبوالشامات .. رفض "تجييش" الجمهور ضد يايسله ولكن!

    إن تساءل الجمهور عن سبب الدفع بروجر إيبانيز، فقد استاء أكثر من عدم منح ماتياس يايسله الفرصة للجناح السعودي صالح أبوالشامات وسط كتيبة البدلاء التي دخل بها المباراة .

    أبوالشامات اللاعب الذي تعرض لانتقادات "لياقية" من يايسله، في ظل عجزه البدني عن لعب 90 دقيقة كاملة، عرّض مدربه للكثير من الانتقادات في ظل تهميشه بالموسم الجاري.

    لكن نزل بدلًا في الشوط الثاني .. وقد نجح في إحراز الهدف الرابع في اللقاء من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

    المفاجأة كانت في احتفالية أبوالشامات، الذي رفض استغلال دعم جمهور الأهلي الكبير له وهجومه على ماتياس يايسله، للضغط لمنحه فرصة حقيقية .. لم يعرب عن تذمره رغم أنه قادر على زيادة الشحن الجماهيري ضد المدرب الألماني ولم يرفض الاحتفال بالهدف كنوع من الغضب، إنما انفجر تجاه مدرجات جماهير ناديه بفرحة كبيرة، بل وشكرهم على دعمهم له، وبدى وكأنه يعتذر عن التقصير في إقناع مدربه بمنحه الفرصة.

    لكن يبقى السؤال "متى يستغنى أبوالشامات عن الاستعراض الزائد والمبالغة في الاحتفاظ بالكرة؟!" .. هذا العيب أظهره صالح الليلة من جديد وكأنه لم يستفد أي شيء من تهميش يايسله له.

    وما يثير الاستياء أكثر أنه في اللقطات التي تخلى بها عن الاستعراض والأنانية، كان يوصل الكرة إلى مناطق الخطورة لشباب الأهلي بأقصر الطرق بفضل عرضياته الأكثر من رائعة، إذ صنع فرصتين محققتين لزملائه.

    فإن تخلى صالح أبوالشامات عن عيب الاستعراض الكثير، سيكون ثروة حقيقية للأهلي والمنتخب السعودي، مع تحسين الجانب البدني بالطبع.

  • رد سريع على هيرفي رينارد

    ومن صالح أبوالشامات إلى فراس البريكان .. حيث الدرس الذي على الأول التعلم منه حقًا..

    "ما زلت أبحث عن مهاجم للمنتخب السعودي" .. رسالة قالها الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، فجاءه الرد سريعًا من فراس البريكان، الذي أخذ فرصته الليلة للعب كرأس حربة في غياب المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

    البريكان لم يكتف الليلة بإحراز هدف المباراة الأول، إنما لعب دور المهاجم الشامل، الذي يعود للوسط لاستلام الكرة، يحاول صناعة الفرص، ويضغط على دفاعات الخصم.

    ضغط البريكان في لقاء الليلة، أسفر عن خطأ ساذج من حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، حيث مرت الكرة من تحت أقدامه وسط انشغاله تحركات الأول، بعدما أرجع له زميله الصربي بوجدان بلانيتش.

    كذلك تسبب فراس البريكان في حصول الراقي على ضربة جزاء، جاء منها الهدف الرابع، بعدما ضغط على لاعب الخصم، وورطه في لمسة يد.

    بالمختصر كان البريكان مثالًا حيًا على لاعب "غير أساسي" حصل على فرصة للمشاركة، أثبت معها للجميع أنه قادر على حملة الراية في أي وقت، خاصةً قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، ووسط شكوى رينارد من عدم منح فرصة أساسية للمهاجمين السعوديين وسط سيطرة الأجانب على فرق دوري روشن.

