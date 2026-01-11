بسبب "محرقة الهولوكوست" .. حارس نيوكاسل السابق يضع نفسه في ورطة بعد تعليقه على مدرب سلتيك!

جاءت اللحظة غير السارة بعد أن سأل محمد زميله: "ما رأيك فيما حدث في سيلتيك، ويلفريد نانسي بعد الهزيمة أمام رينجرز، كان سيئًا في الشوط الثاني؟"

أجاب جيفن: "كان نانسي سيئًا من البداية إلى النهاية، لا أعتقد أنه كان يجب إنهاء فترة ولاية مارتن (أونيل) القصيرة في البداية. كانت تلك هي الأسبوع الذي سبق مباراة هارتس، مباراة قمة الدوري، ثم روما في الدوري الأوروبي وسان ميرين في نهائي كأس الدوري، اعتقدت أنه كان يجب منح مارتن ذلك الأسبوع على الأقل".

نانسي تولّى المسؤولية في ذلك الأسبوع وحدثت محرقة (هولوكوستية)، وكان كل شيء بعد ذلك مجرد كابوس، الهزائم ومباراة رينجرز في نهاية الأسبوع الماضي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، والمسمار الأخير في النعش".

قرب نهاية البث، تطرق محمد إلى تلك اللحظة، وأصدر الاعتذار التالي: "ربما سمعتم قبل قليل بعض الألفاظ غير اللائقة، لذا نود أن نعتذر عن أي إساءة قد تكون سببتها".

أصدر جيفن منذ ذلك الحين بيانًا على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. في منشور على X، قال حارس مرمى أستون فيلا السابق: "في البث التلفزيوني المباشر بعد ظهر اليوم، استخدمت كلمة لم أفهم معناها تمامًا، وبالتأكيد لن أستخدمها مرة أخرى".

وأضاف: "لدينا جميعًا مجالات نجهلها في معرفتنا، وآمل أن أستغل هذه الفرصة لأصبح أكثر ثقافة في المستقبل".

"أنا أشعر بخجل شديد وأعتذر دون تحفظ لكل من شعر بالإهانة، وسأتبرع بأجر اليوم من البرنامج إلى مؤسسة التعليم عن الهولوكوست".