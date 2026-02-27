Goal.com
VfL Wolfsburg v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich

ترجمه

شاهد: نجم المنتخب الأمريكي للشباب نوهاكاي بانكس يقدم أداءً مذهلاً ويساعد فريقه أوغسبورغ على الفوز على كولونيا

واصل نجم المنتخب الأمريكي للرجال الصاعد نوكاي بانكس أداءه الرائع بتسجيله تمريرة حاسمة رائعة يوم الجمعة، حيث ساعد في فوز أوغسبورغ 2-0 على كولونيا. ساعد بانكس في تسجيل الهدف الأول من هدفي أوغسبورغ، وكان المدافع المركزي هو الذي بذل كل الجهد لتهيئة الهدف.

    ماذا حدث

    جاءت اللحظة الحاسمة لبانكس في الدقيقة 55 عندما كان النتيجة 0-0. بعد استلام الكرة على الجانب الأيمن من الملعب، تجاوز بانكس أحد المدافعين واندفع نحو خط النهاية. ثم قطع المراهق إلى الداخل ومرر الكرة إلى رودريغو ريبيرو الذي كان في المكان المناسب ليسجل الهدف الأول.

    أليكسيس كلود سجل الهدف الثاني في الدقيقة 95، وحصل بانكس على بطاقة صفراء بينما ساعد فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه في الفوز. 

    صعود البنوك

    على الرغم من أنه لم يلعب خلال استدعائه الوحيد للمنتخب الأمريكي في الخريف، إلا أن أداء بانكس مع ناديه قد يضعه في صورة كأس العالم حتى وهو يسعى للحصول على أول مشاركة له مع المنتخب. منذ ذلك المعسكر الأول في سبتمبر، برز بانكس كلاعب أساسي مهم في نادي أوغسبورغ، حيث شارك في 18 مباراة في الدوري الألماني مع النادي، بينما شارك في مباراتين أخريين كبديل.

    في الخريف الماضي، قال مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو إن بانكس لديه القدرة على أن يصبح أفضل مدافع في ألمانيا أو ربما في أوروبا. عندما سُئل عن هذا التعليق في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، قال بانكس إن أمامه الكثير من العمل ليس فقط للوصول إلى هذا المستوى، ولكن أيضًا لكسب مكانه في المنتخب الأمريكي بشكل عام.

    قال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا: "كان هذا إطراءً كبيرًا، لكنني أعلم أنني يجب أن أعمل كثيرًا للوصول إلى هذا المستوى. لم أصل إلى هناك بعد. كان الأمر رائعًا، لكنني لم أصل إلى هناك بعد".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    بفوزه يوم الجمعة، أصبح أوغسبورغ في النصف العلوي من جدول الدوري الألماني، حيث يحتل المركز التاسع في الدوري بثلاث نقاط في جعبته لبدء جولة مباريات نهاية هذا الأسبوع. لكن المباراة التالية ستكون اختبارًا أصعب، حيث سيواجه الفريق الخامس في الترتيب، آر بي لايبزيغ، في 5 مارس.

