شاهد: اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر يسجل تمريرة حاسمة في أول مباراة له مع سان خوسيه إيرثكويكس الذي تغلب على أتلانتا يونايتد
فيرنر يحصل على تمريرة حاسمة
دخل المهاجم الألماني الملعب مع فريق كويكس في الدقيقة 60، ولم يستغرق وقتًا طويلاً ليؤثر على المباراة. شكلت سرعة المهاجم تهديدًا فوريًا في الهجوم، وبعد أقل من 20 دقيقة على أرض الملعب، صنع فيرنر لحظة حاسمة. انطلق الألماني بسرعة على الجناح، وتجاوز لاعبًا منافسًا، وأرسل كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، سددها أوسيني بودا في المرمى.
بداية قوية لفريق Quakes
واصل فريق كويكس المباراة وفاز بنتيجة مريحة نسبياً 2-0. من جانبه، لم يتمكن فيرنر من التسجيل، لكن قدرته على الركض خلف الدفاع أبقت دفاع أتلانتا في الخلف ومنعت الفريقمن خلق الكثير من الفرص في الدقائق الأخيرة. فاز فريق Quakes الآن في أول مباراتين له بعد أن تغلب بسهولة على Sporting KC في المباراة الافتتاحية. ولم يستقبل الفريق أي هدف في 180 دقيقة من اللعب.
قيمة جيدة مقابل المال
يمثل فيرنر قيمة ممتازة مقابل المال بالنسبة لفريق كويكس، الذي جلبه في صفقة انتقال مجانية. وبحسب ما ورد، حاول نادي RB Leipzig التخلي عن المهاجم الصيف الماضي بعد أن فقد مكانته في ألمانيا، لكنه لم يتمكن من التفاوض على انتقاله. وقد شارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري الألماني قبل أن يوافق على الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في نهاية يناير.
المزيد قادم؟
من المتوقع أن يتحسن أداء اللاعب الدولي الألماني مع تخلصه من بعض الصدأ. ظهر فيرنر في 13 مباراة فقط في عام 2025، لكنه وعد بأنه "سيصنع تاريخًا جديدًا" مع فريق كويكس بعد انتقاله إلى دوري MLS. سيواجه فريق كويكس الأسبوع المقبل حامل لقب درع الداعمين فيلادلفيا يونيون، الذي خسر أول مباراة له في دوري MLS بنتيجة 1-0 أمام دي سي يونايتد.
