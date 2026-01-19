Shaqueel van PersieGetty
هذا الشبل من ذاك الأسد.. نجل فان بيرسي يسجل "مقصية" خرافية في ليلة سقوط والده!

سجل شاكيل فان بيرسي، نجل المهاجم الهولندي الأسطوري روبن فان بيرسي، أول أهدافه الاحترافية، وذلك خلال خوض فينورد لمباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف أمام غريمه سبارتا روتردام، أمس الأحد. شارك "فان بيرسي الصغير" في ظهوره الثالث فقط في مسيرته عندما حل بديلاً في منتصف الشوط الثاني من ديربي روتردام، وكاد أن ينقذ فريقه ويحقق التعادل.

    فينورد سقط في فخ الهزيمة

    تقدم سبارتا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بهدف سجله جوشوا كيتولانو، وهو رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم، ثم ضاعف الفريق تقدمه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بهدف سجله ميتشل فان بيرغن.

    وفي محاولة من فينورد لتحقيق نتيجة إيجابية، أشرك المدرب روبن فان بيرسي ابنه في منتصف الشوط الثاني. وقلص هوانغ إن-بيوم الفارق إلى النصف بعد دخول شاكيل بوقت قصير، لكن شونسوكي ميتو أعاد سبارتا إلى التقدم بهدفين قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

    ثم اعتقد فان بيرسي أنه أنقذ النتيجة لفريقه، بعد أن سجل هدفًا رائعًا ليقلص الفارق إلى 3-2، قبل أن يسجل هدفًا مذهلاً بضربة مقصية جعلت والده يبتسم بفخر على خط التماس. لكن كيتولانو سجل هدفه الثاني والرابع لفريق سبارتا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليواصل فينورد سلسلة نتائجه السيئة.

    الخسارة 4-3 أمام سبارتا روتردام تعني أن فينورد لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقات.

  • شاهد هدف شاكيل فان بيرسي

  • فان بيرسي دافع سابقًا عن قرار استدعاء نجله

    سجل شاكيل فان بيرسي ظهوره الأول مع فينورد في الخسارة 3-1 أمام سلتيك في الدوري الأوروبي في نوفمبر الماضي. تم الدفع بالمهاجم المراهق في وقت متأخر بينما كان الجانب الهولندي يطارد النتيجة ضد القوة الاسكتلندية.

    تعرض روبن فان بيرسي لانتقادات بسبب قراره منح نجله فرصة الظهور الأول في مواجهة أوروبية حاسمة، لكن مدرب فينورد دافع عن قراره بالاستعانة بشاكيل من مقاعد البدلاء.

    وقال مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق في ذلك الوقت: "اتخذت ذلك القرار كمدرب، وليس كأب، لأننا كنا بحاجة لهدف. شاكيل لاعب يمكنه تسجيل الأهداف من جميع الزوايا. كان هذا هو السبب الذي جعلني أشركه".

    يحتل فينورد حالياً المركز 30 في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بعد خسارته خمس من مبارياته الست حتى الآن.

  • ماذا ينتظر فينورد بعد ذلك؟

    سيعود فينورد للمباريات في منتصف الأسبوع عندما يواجه شتورم جراتس النمساوي في ثاني أكبر مسابقة للأندية في أوروبا. ثم يختتم العمالقة الهولنديون الشهر بمباريات ضد هيراكليس وريال بيتيس.

    ومع ذلك، يتزايد الضغط على فان بيرسي لقلب حظوظ النادي. تولى القناص الأيقوني في الدوري الإنجليزي الممتاز مقاليد الأمور في "دي كويب" في فبراير الماضي، وبينما لا يزال الفريق في المركز الثاني في الدوري الهولندي، يبتعد فينورد الآن بفارق 16 نقطة عن المتصدر آيندهوفن، الذي حقق فوزاً بنتيجة 2-1 على فورتونا سيتارد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

