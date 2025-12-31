"شاهدتم الغيابات العديدة" .. سيموني إنزاجي يتحدث عن ميركاتو الهلال ووكيله يحسم جدل صفقة نجم إنتر

وفي هذا السياق.. اعترف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، بدراسة مجلس إدارة ناديه؛ إبرام عدة تعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم، والذي يفتح أبوابه يوم 2 يناير رسميًا.

وعن ذلك قال إنزاجي، في المؤتمر الصحفي بعد الفوز (3-1) على نادي الخلود، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مساء يوم الأربعاء: "أنتم شاهدتم حجم الغيابات في الهلال، خلال هذه المواجهة".

وأضاف المدير الفني الإيطالي: "الميركاتو الشتوي يفتح أبوابه يوم 2 يناير؛ ونحن لا زلنا في محادثات مع الإدارة، حول الخيارات المتاحة".

وأوضح إنزاجي أن المحادثات أيضًا؛ تتضمن الاسم الأجنبي الذي سيتم رفعه من قائمة الزعيم الهلالي المحلية، في الميركاتو الشتوي.

ويمتلك الهلال 9 أجانب فوق السن في قائمته المحلية، بعد رفض اتحاد الكرة تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو كـ"مواليد"؛ لذلك أصبح مطالبًا برفع اسم واحد منهم، خلال الشتوية.