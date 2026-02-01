Goal.com
Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

بعد أنباء عرض الهلال .. رد فعل سيموني إنزاجي بشأن ضم كريم بنزيما من الاتحاد!

ماذا قال مدرب الهلال؟

تلقى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سؤالًا حول الأنباء المتواردة بشأن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك في ظل استعداد الهلال، لمباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، والتي تقام غدًا، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ويتزعم الهلال صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 46 نقطة، من 18 مباراة، بعد تأجيل الجولة العاشرة، فيما يحلّ الأهلي ثالثًا بـ43 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف".

  • ما القصة؟

    وتناقلت تقارير عالمية، أنباء حول غضب كريم بنزيما، بعد خروجه من جلسة المفاوضات مع فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، حول تجديد العقد، بسبب قلة المقابل المادي الذي اعتبره بنزيما بمثابة "إهانة لتاريخه".

    ومع غياب بنزيما عن مباراتي الاتحاد أمام الفتح والنجمة، والذي بات مؤشرًا "للعصيان"، واقتراب النجم الفرنسي من الرحيل، تعالت الأصوات حول انتقال محتمل لحامل الكرة الذهبية لعام 2022، إلى الهلال.

    وأفاد الإعلامي ساشا تافولييري بأن الهلال قدم عرضًا إلى الاتحاد، من أجل استكشاف إمكانية ضم كريم بنزيما، فيما رد العميد بطلب مبلغ لا يقل عن 25 مليون يورو، فيما تبقى العودة إلى أوروبا، وفرنسا بالتحديد، تمثل أولوية للنجم الفرنسي.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد فعل إنزاجي على سؤال بنزيما

    ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن سيموني إنزاجي، رفض الحديث بشأن حظوظ بنزيما في ارتداء قميص الهلال، وأنه لا يريد التحدث بشأن سوق الانتقالات أو نجوم الأندية الأخرى.

    وأضاف إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي، أنه واثق في عمل إدارة الهلال، والتي تعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات الفريق.

    وحول صفقة محمد قادر ميتي، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى الهلال، وموقفه من المشاركة في كلاسيكو الأهلي، قال إنزاجي إن الصفقة لم تُحسم بعد، في ظل عدم استكمال بعض الإجراءات الإدارية، وبالتالي لا يمكن تأكيد حضوره المباراة من عدمه.

  • أزمة الكرات الثابتة

    وحول أزمة استقبال الهلال للكثير من الأهداف عن طريق الكرات الثابتة، قال إنزاجي إن الجهاز الفني يسعى جاهدًا لحل تلك الأزمة، مؤكدًا أن التعامل مع الكرات الثابتة يملك أولوية بالنسبة له في التدريبات، مع ضرورة تقليل الأخطاء الدفاعية في هذا الاتجاه.

    ووصف إنزاجي مواجهة الأهلي بـ"الكبيرة والمثيرة"، في ظل قيمة المنافس ووضعه في جدول الترتيب، خاصة وأن الراقي يحتل المركز الثاني، ما يجعل المباراة صعبة، ولكن هدف الهلال هو الخروج بالنقاط الثلاث.

  • Murad Hawsawi Rayan Al-Dossary Hilalsocial gfx

    ميركاتو الهلال: صفقات رسمية وأخرى في الطريق

    مع إعلان نادي الهلال عن "دعم" الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، بتكلفه بالصفقات الشتوية، أبرم الزعيم أربعة تعاقدات - حتى اللحظة -، بضم الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا، وجناح التعاون سلطان مندش، وثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري.

    وجاء تعاقد الهلال مع بابلو ماري لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر، فيما انتقل مراد هوساوي وريان الدوسري لخمسة مواسم، فيما جاء سلطان مندش بعقد لعامين ونصف.

    وبخلاف كريم بنزيما، يبدو أن المدرسة الفرنسية التي اشتهر بها الاتحاد، في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، ستنتقل بدورها إلى الهلال، في ظل الاقتراب من حسم التعاقد مع محمد قادر ميتي، مهاجم رين، الذي سيتم التعاقد معه كـ"لاعب مواليد".

    أضف إلى ذلك، تقدم الهلال بعرض من أجل ضم الجناح الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وسط مطالبات من إدارة النادي الألماني، بما لا يقل عن 30 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير بأن باهويا يمثل "الخيار الثاني" بعد الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم، الذي يعد محل طلب من أندية الدوري الإنجليزي.

  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الراحلون عن قلعة الزعيم

    وكان الهلال قد أعلن عن رحيل أربعة من لاعبيه، وهم جواو كانسيلو الذي تمت إعارته إلى برشلونة، ومحمد القحطاني للتعاون، مع إنهاء التعاقد مع عبد الإله المالكي، الذي انتقل إلى الدرعية، واستعارة كورينثيانز البرازيلي للجناح الشاب كايو سيزار.

    أضف إلى ذلك، بعض الأسماء التي يُتوقع أن ترحل عن قلعة الزعيم، خلال الساعات المقبلة، على رأسهم علي البليهي وعبد الله الحمدان، وماركوس ليوناردو الذي يعد محل اهتمام من قِبل نادي أتلتيكو مدريد.

