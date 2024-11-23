سيلتا فيجو وبرشلونة | عقاب هانز فليك سيكون قاسيًا.. وجافي كان محقًا بشأن مبابي!

النادي الكتالوني خسر تقدمه بشكل غريب.

استمر تعثر نادي برشلونة في الدوري الإسباني من بعد فوزه برباعية على ريال مدريد وبثلاثية على إسبانيول في ديربي كتالونيا، حيث تعادل مع نظيره سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق بعد أن كان متقدمًا بهدفين نظيفين حتى آخر الدقائق.

كان النادي الكتالوني في طريقه لتحقيق الفوز لكنه بسبب عدة مشاكل حدثت في آخر الدقائق وجد نفسه يخرج بنقطة يتوجب على جماهيره الاحتفال بها من ملعب سيلتا فيجو.

ماذا حدث في المباراة؟ وكيف خسر برشلونة تقدمه بتلك الطريقة؟ دعونا نتحدث عما وقع في ملعب لوس بالايدوس فيما هو قادم: