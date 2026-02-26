"سيكون الأمر بمثابة انتقام" - فيكتور أوسيمهن يكشف عن أفكاره بشأن المواجهة المحتملة مع ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أثبت غلطة سراي بالفعل أنه قادر على منافسة الأفضل هذا الموسم، بعد أن سجل فوزًا شهيرًا 1-0 على ليفربول بقيادة آرني سلوت خلال مرحلة الدوري. كان أوسيمهن هو صاحب الفضل في الفوز في تلك المباراة، بعد أن سجل ركلة جزاء في الشوط الأول في اسطنبول، لكنه لا يخدع نفسه بشأن صعوبة المباراة الثانية، خاصة خارج أرضه.

في حديثه إلى CBS Sports حول احتمال مواجهة الريدز أو توتنهام، كان أوسيمهن صريحًا بشأن تفضيلاته. "لأكون صريحًا معك، مواجهة ليفربول الآن ستكون بمثابة انتقام"، أوضح المهاجم. "أي فريق نواجهه الآن... لن أقول الكثير، لكنني أود تجنب ليفربول. لكن إذا جاءوا، نعم، سنبذل قصارى جهدنا، لكن الأمر لن يكون سهلاً".