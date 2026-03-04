Goal.com
تشكيك سيرخيو راموس في الجيل الحالي ليس هراء .. قادة انفعاليون وبلا كاريزما وريال مدريد من يدفع الثمن!

راموس لم يتحمل بعد مواجهة خيتافي..

أن يتعرض ريال مدريد للسخرية من قِبل خوان لابورتا؛ رئيس برشلونة، وجماهيره طوال الموسم الجاري على خلفية الصعود والهبوط الذي يمر به، بجانب الأزمات والتلاسن وتغيير المدربين .. فهذا متوقع وطبيعي على مر السنوات!

لكن أن يلجأ أحد نجومه السابقين لـ"الإسقاط" بطريقة سيئة على اللاعبين الحاليين في فترة يحتاج بها الفريق للدعم في المقام الأول .. فهذا هو الجديد وغير المتوقع!

الحديث هنا عما فعله القائد السابق لريال مدريد سيرخيو راموس، خلال الأيام الماضية، بعدما حضر إلى مدرجات سانتياجو برنابيو لمتابعة مواجهة المرينجي أمام خيتافي، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وتحت أنظار راموس، تلقى ريال مدريد هزيمة صادمة أمام خيتافي بهدف نظيف، أول أمس الإثنين، ليبتعد عن صدارة جدول ترتيب الليجا بأربع نقاط، إذ يحتلها الغريم برشلونة بـ64 نقطة.

فماذا فعل سيرخيو راموس؟ وهل هو محق؟

  • تشكيك راموس في قادة ريال مدريد

    يبدو أن نجم دفاع ريال مدريد الأسبق لم تعجبه روح اللاعبين داخل الملعب خلال مواجهة خيتافي، فلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه رسالة "غير مباشرة" لقادة المرينجي بشأن دورهم داخل الملعب، الذي لم يظهر في المباريات الأخيرة.

    ونشر راموس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو للمحاضر الإسباني فيكتور كوبرز؛ المتخصص في علم النفس والقيادة، يتحدث خلاله عن صفات "القائد الحقيقي".

    يقول كوبرز: "ما هو دور القائد؟، حسنًا!، ليس دور القائد إملاء ما يجب فعله على الناس، والتحقق من إنجازه في الوقت والشكل المناسبين. بل إن دور القائد هو التأثير، الإلهام، نقل المعرفة والقيم، هو العدوى (لنقل الحماس والطاقة)، القائد هو من يبث الأمل والشغف".

    صفات استنبطها سيرخيو راموس من فيكتور كوبرز، عاشها بالفعل خلال فترته في ريال مدريد (بين عام 2005 و2021)، لكن هل تتوافر في قادة الجيل الحالي .. داني كارباخال، فيديريكو فالفيردي، تيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور؟

  • داني كارباخال .. "القائد العصبي"

    إن تحدثنا عن "الكاريزما" أو الشخصية فداني كارباخال يمتلكها بالفعل ليكون قائدًا لريال مدريد، لكن داخل المستطيل الأخضر، فقد مكانه.

    إصابات صاحب الـ34 عامًا مؤخرًا أبعدته لفترات طويلة عن المستطيل الأخضر، وحتى مع شفائه حديثًا، لم يعد ضمن خطط الفريق الأساسية، وعند مشاركته، يبدو متأثرًا بدنيًا وفنيًا بشكل كبير .. فكيف لقائد متراجع بهذه الصورة أن يعطي تعليمات داخل الملعب؟

    وإن صرفنا النظر عن الفنيات، فانفعالات كارباخال كذلك زائدة بشكل كبير منذ الموسم الماضي، ما ورط الفريق في أكثر من أزمة، ربما أشهرها محاولة الاعتداء على لامين يامال؛ نجم برشلونة، في الكلاسيكو الذي أقيم في أكتوبر 2025، وحاول فعل الأمر ذاته مع بوكايو ساكا؛ نجم آرسنال، في أبريل 2025.

    ضف على كل ذلك، التقارير التي تتحدث عن دخوله في أزمة مع الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا، على إثر قلة مشاركاته.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    فيديريكو فالفيردي .. "انقسام الكاريزما"

    القائد الثاني في المرينجي، والذي ربما أصبح الأول في الفريق في ظل إصابات داني كارباخال المتكررة وغيابه عن الكثير من المباريات سواء للإصابات أو لأسباب فنية.

    مشكلة صاحب الـ27 عامًا هو الانقسام من حوله، فكثيرون يتهمونه بأنه "قائد صامت"، ليس هو من يوجه زملاءه داخل الملعب بالشكل المطلوب، ولا هو المؤثر بدرجة كبيرة.

    البعض الآخر يرى أنه يمتلك "الكاريزما" اللازمة بالفعل، ولا غبار عليه، مُرجعًا حملة التشكيك به إلا سخرية المنافسين ليس أكثر.

    لكن الواقع يقول إن فيدي فالفيردي هو أحد أقل القادة في التاريخ ريال مدريد "تأثيرًا وشخصية"..

    هو ليس بالمتحدث الجيد ولا صاحب "خطابات حماسية"، فقط يعتمد بشكل كبير على جهده البدني ومجهوده داخل الملعب، ليدفع زملاءه للعطاء أكثر، في وقت يحتاج به اللاعبون إلى الخطابات و"القائد الكلامي" في الكثير من الأوقات.

    ما زاد من سوء فالفيردي في الجانب الكلامي مع زملائه داخل الملعب هو تغيير مركزه بشكل متكرر، ما انعكس على تركيزه داخل الملعب وأدائه بالطبع، فأصبح "القائد المشتت"!

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تيبو كورتوا .. "القائد الصدامي"

    ننتقل للحديث عن القائد الثالث في ريال مدريد .. مشكلة البلجيكي هو مركزه في المقام الأول، فكونه حارس مرمى يجعله بعيدًا عن زملائه في منطقة العمليات داخل المستطيل الأخضر، وهو ما ينعكس على صعوبة توجيه لاعبي المقدمة بشكل دائم وما إلى ذاك.

    وبخلاف المركز، فكورتوا هو "القائد الصدامي"، صحيح أنه يدافع عن حقوق فريقه أمام الإعلام بشكل مستمر، لكن المشكلة أنه حتى لا يجد أي حرج في الهجوم على مدربيه كذلك كما فعل مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني السابق لريال مدريد، بانتقاد أسلوب اللعب عقب وداع دوري أبطال أوروبا2024-2025 على يد آرسنال.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    فينيسيوس جونيور .. "حدث ولا حرج عن العيوب"

    القائد الرابع والذي يحتاج ريال مدريد في إعادة النظر في منحه هذه المكانة بالأساس..

    البرازيلي مشكلته الدائمة هي الانفعال وافتعال المشكلات داخل المستطيل الأخضر مع مختلف الخصوم، ومن ثم إخراج الفريق عن تركيزه نحو معارك جانبية.

    تلك المعارك التي يفتعلها فيني تزيد الضغط على زملائه سواء نفسيًا أو ذهنيًا أو فنيًا، ما يزيد من احتمالية ترجيح كافة الخصوم.

    في الإطار نفسه، فينيسيوس لا يتمتع بعلاقة جيدة مع الحكام، على إثر اعتراضاته المتكررة واتهامه بالتمثيل من أجل الحصول على أخطاء لصالحه، فكيف يحمل شارة القيادة ويكون المنوط الأول بالحديث مع الحكام؟!

  • صدق سيرخيو راموس .. فما الحل؟

    كل ما سبق يؤكد صدق تلميحات سيرخيو راموس بشأن القادة الحاليين لريال مدريد، فلم يعد مفهوم القيادة في الملكي كما كان في الأجيال السابقة.

    الأعين في الفترة الحالية تراقب بشكل كبير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مطالبة بمنحه شارة القيادة كونه أصبح النجم الأول في الفريق، بغض النظر عن الأقدمية وما شابه.

    لكن حتى مبابي أصبح حاليًا مهددًا بالغياب لأشهر عن الملاعب على خلفية إصابة في الركبة، ما يعني أن ريال مدريد سيفتقده في مراحل الحسم بالموسم الجاري بمختلف البطولات.

    وتستمر الأزمة إلى أن يأتي من هو على شاكلة سيرخيو راموس أو توني كروس!

