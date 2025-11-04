Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

سذاجة نجومك الخطر الأكبر يا سيرجيو كونسيساو! .. شهية كريم بنزيما عادت والاتحاد "شبه متكامل" ضد الشارقة

الاتحاد "القوي" بدأ يوجه الرسائل إلى منافسيه..

الأندية الكبيرة لا تستحق إلا مراكز المقدمة؛ وهذا الأمر ينطبق على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

الاتحاد بدأ النسخة الحالية من النخبة الآسيوية بشكلٍ كارثي؛ إلا أنه استشعر خطورة الموقف مؤخرًا، ليعود خطوة بخطوة إلى المراكز الأمامية.

وحقق العميد فوزه الثاني تواليًا في النخبة، وذلك بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية؛ ليصل إلى النقطة 6، في "المركز السادس" بجدول ترتيب منطقة الغرب.

وجاء فوز الاتحاد هذه المرة على نادي الشارقة الإماراتي، وبثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

وسجل ثلاثية الاتحاد في شباك الشارقة؛ كل من ستيفن بيرجفاين في الدقيقة الثامنة، كريم بنزيما في الدقيقة 67 وموسى ديابي في الدقيقة 90+4.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الكبير على الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء..

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريم بنزيما بدأ يستعيد "شهيته" مع سيرجيو كونسيساو

    "هل عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما؟!".. سؤال يستحق أن نطرحه الآن؛ بعد التطور الملحوظ في أداء مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة.

    بنزيما قدّم بداية موسم سيئة للغاية في 2025-2026؛ ولكنه بدأ يظهر مؤخرًا، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الجديد لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو.

    وسجل المهاجم الفرنسي في مباراتين متتاليتين، لأول مرة في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك ضد نادي النصر، وأمام فريق الشارقة الإماراتي.

    ونجح بنزيما في تسجيل هدف، في الفوز (2-1) على نادي النصر، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    بعدها.. غاب كريم بنزيما بسبب الإصابة، عن مباراة الاتحاد والخليج التي انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ومن ثم عاد بنزيما للمشاركة وسجل هدفًا؛ في فوز العميد (3-0) على الشارقة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي.

    وبعيدًا عن الهدفين اللذين سجلهما في مباراتين متتاليتين؛ فإن بنزيما بدأ يستعيد عافيته وشهيته لكرة القدم بالفعل، على النحو التالي:

    * أولًا: عودة الربط الرائع بين بنزيما وزملائه في هجوم الاتحاد؛ على رأسهم موسى ديابي وستيفن بيرجفاين.

    * ثانيًا: تحسن لغة جسد بنزيما؛ وذلك من خلال حيوية التحرك فوق أرضية الملعب.  

    وبالطبع.. عودة المهاجم الفرنسي الكبير إلى مستواه، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سيزيد من حظوظ الفريق في التتويج بالألقاب.

    • إعلان
  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    الاتحاد اقترب من الكمال مع سيرجيو كونسيساو "لكن احذروا السذاجة"

    نعم.. فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أصبح له شكلًا واضحًا، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ رغم أنه لم يصل إلى المثالية بعد.

    هذا الأمر اتضح في الفوز (2-1) على النصر، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وحتى في تحويل الهزيمة أمام الخليج (1-4) إلى التعادل الإيجابي بأربعة أهداف، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ثم.. جاءت مباراة الاتحاد ضد نادي الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، لتؤكد تطور العميد مع كونسيساو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تنفيذ خطة "اللامركزية" بشكلٍ رائع.

    * ثانيًا: حيوية خط الوسط مع ثنائية نجولو كانتي ومحمدو دومبيا.

    * ثالثًا: التنوع في ضرب دفاعات الخصم من عمق الملعب وفي الأطراف.

    لكن.. رغم كل هذا التطور للفريق الاتحادي مع كونسيساو؛ إلا أن هُناك نقطة خطيرة، قد تجعل الفريق يخسر كل شيء.

    النقطة التي نتحدث عنها هُنا؛ هي ما يُمكن تسميتها بـ"سذاجة" نجوم الاتحاد، في بعض المواقف خلال المباريات.

    مثلًا.. شاهدنا في المباريات الماضية، تحصل الكثير من نجوم الاتحاد على "كروت حمراء"؛ كان يُمكن تفاديها بسهولة.

    وكاد النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان نادي الاتحاد، أن يكمل سلسلة "السذاجة" في الكروت الحمراء، وذلك بتدخله بيده على وجه نجم الشارقة ماجد سرور؛ إلا أن الحكم مررها بسلام.

    أيضًا.. أهدر النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الاتحادي، هدفًا محققًا في الدقيقة 30 من عمر المباراة ضد الشارقة؛ بعد أن تساهل في طريقة تسديد الكرة أمام المرمى الخالي، حيث كان قد راوغ الحارس بشكلٍ رائع.

    وإذا تم تفادي مثل هذه الأمور البسيطة؛ فإن الاتحاد سيكون قادرًا على المنافسة بقوة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Fabinho Ittihad Carlo Ancelotti BrazilGetty

    ليس مثاليًا ولكن!.. فابينيو يتألق بعد استدعائه لمنتخب البرازيل

    شارك النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المباراة الأولى مع ناديه؛ بعد استدعائه لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادم.

    الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، فاجأ الجميع بإعادة فابينيو إلى قائمة السامبا؛ وذلك بعد غياب 3 سنواتٍ كاملة.

    ويخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادم؛ ضد كل من السنغال يوم 15 نوفمبر 2025، وأمام تونس في الثامن عشر من نفس الشهر.

     وبعد قرار استدعائه للبرازيل.. لعب فابينيو في مباراة الاتحاد ضد الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء؛ لكن ليس في وسط الملعب إنما في قلب الدفاع، بسبب "إيقاف" البرتغالي دانيلو بيريرا.

    ويجيد النجم البرازيلي في قلب الدفاع مثل متوسط الميدان؛ حيث تألق في مواجهة الشارقة بشكلٍ كبير، على النحو التالي:

    * أولًا: غلق الفراغات التي كانت تتواجد في عمق الدفاع.

    * ثانيًا: إجادة تطبيق طريقة "مصيدة التسلل" في كثير من اللقطات.

    ولا نستطيع أن نقول بإن أداء فابينيو كان مثاليًا، في مباراة الاتحاد والشارقة؛ ولكنه تطور كثيرًا عما كان عليه في عديد المباريات، الموسم الرياضي الحالي.

    وبالتالي.. رد فابينيو على بعض الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الماضية؛ وذلك بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء، وبطء حركته في خط الوسط.

  • Ittihad الاتحادkooora

    "بدلاء" الاتحاد أقوى من أي وقتٍ مضى مع سيرجيو كونسيساو

    أخيرًا.. دعونا نتحدث عن نقطة مهمة جدًا ظهرت في نادي الاتحاد، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ بالمقارنة مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نحن نتحدث هُنا عن تأثير بدلاء الاتحاد، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، منذ تولى كونسيساو مهمته؛ بعدما كان الجميع يتحدث عن ضعف عناصر العميد، أساسًا.

    نعم.. لاعبون مثل أحمد الغامدي وفيصل الغامدي، وكذلك الجناح البرتغالي روجر فيرنانديز؛ أصبح لهم تأثيرًا قويًا جدًا مع العميد الاتحادي، في كل مرة يأتوا فيها من الدكة.

    ومباراة الاتحاد والشارقة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، خير دليل على هذا الأمر؛ حيث شاهدنا الربط الرائع من أحمد الغامدي "البديل"، مع الجناح الفرنسي موسى ديابي.

    ومرر الغامدي كرة حاسمة إلى ديابي، الذي سجل الهدف الثالث للاتحاد؛ وذلك بعد تحرك أكثر من رائع، وربط مثالي بين الثنائي.

    وكل ذلك إن دل على شيء؛ فهو يؤكد أن كونسيساو يعمل بحق على تطوير جميع لاعبي الاتحاد "أساسيين وبدلاء"، سواء فنيًا أو بدنيًا ونفسيًا.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب