أحمد فرهود

"هناك أسئلة لا أفهمها".. سيرجيو كونسيساو "ينفعل" على صحفي بعد سقوط الاتحاد ويوجه اتهامًا للأهلي!

ماذا قال سيرجيو كونسيساو؟!..

أثار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم،  جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد نهاية ديربي جدة الكبير، ضد النادي الأهلي.

الاتحاد خسر (1-3) ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • سيرجيو كونسيساو "ينفعل" على أحد الصحفيين

    وفي هذا السياق.. انفعل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على أحد الصحفيين؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الديربي، ضد النادي الأهلي.

    انفعال كونسيساو؛ جاء بعد توجيه سؤال له، بشأن عدم لعب نجوم الاتحاد بـ"روح كبير" ضد الأهلي.

    وقال المدير الفني البرتغالي: "هُناك أشياء لا أود التعليق عليها.. نوعية الأسئلة هذه لا أفهمها".

    وأضاف كونسيساو؛ موجهًا حديثه للصحفي: "في بعض لحظات الديربي، كان الأهلي الأفضل، بسبب أخطائنا الفردية؛ لكن المواجهة كانت متكافئة بصفةٍ عامة، ثم تسأل أنت عن الروح!".

    وشدد سيرجيو كونسيساو على أنه نجوم الاتحاد، أدوا بـ"روح كبيرة"؛ في كثير من لحظات ديربي جدة، ضد الأهلي.

  • سيرجيو كونسيساو يوجه اتهامًا للأهلي بـ"الاستفزاز"

    ورغم وصفه الأهلي بالنادي الكبير.. إلا أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اتهم الراقي بـ"تعمُد اتباع أسلوب اللعب المستفز" في الديربي.

    وعن ذلك يقول كونسيساو: "لاعبو الأهلي صعبوا الأمور علينا؛ باعتبار أنهم لديّهم أسلوب سحب المنافس واستفزازه.. استطاعوا إخراجنا من المباراة، في الوقت الذي أردنا فيه العودة".

    وشرح المدير الفني البرتغالي ما وصفه بـ"الأسلوب المستفز"؛ عندما أوضح أن الأهلي بعد التقدم (2-1) ضد الاتحاد، قام بتغيير أسلوبه إلى الصدام مع الحكم وإهدار الوقت.

    وأشار كونسيساو إلى أن هذا الأسلوب، أخرج نجوم الاتحاد عن جو المباراة، وجعلهم يستقبلون الثالث الذي أنهى كل شيء.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

