سيرجيو أغويرو يوجه انتقادًا لاذعًا لمانشستر يونايتد وهو يشرح لماذا لن يكون لرحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي تأثير مدمر مثل تأثير تقاعد السير أليكس فيرجسون
مستقبل جوارديولا هو القضية الشائكة في مانشستر سيتي
فاز أغويرو بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الذي قضاه في مانشستر سيتي، ثلاثة منها تحت قيادة جوارديولا قبل أن ينتقل المهاجم إلى برشلونة في عام 2021، ثم اضطر إلى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب. قاد جوارديولا مانشستر سيتي إلى ستة ألقاب في الدوري خلال تسع سنوات، كما قادهم إلى أول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا في عام 2023 عندما حققوا الثلاثية.
وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن هناك توقعات متزايدة بأن هذا الموسم قد يكون الأخير لغوارديولا على رأس مانشستر سيتي، مما دفع النادي إلى التفكير في خليفة محتمل له مثل إنزو ماريسكا. لكن غوارديولا رفض التعليق على هذه التكهنات، مؤكداً أنه لا يعرف ما يخبئه المستقبل له.
أجويرو: لا فائدة من التكهن بمستقبل جوارديولا
وفي حديثه عبر Stake، قال أغويرو: "أكد بيب مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة أن عقده سينتهي بعد عام واحد، لذا لا داعي للتكهن الآن حول ما إذا كان سيغادر في نهاية الموسم أم لا".
"سيتي أكثر من مجرد مدرب رائع"
سجل أغويرو أهم هدف في تاريخ مانشستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرز في عام 2012، والذي منح سيتي لقب الدوري الأول له منذ 44 عامًا. كان روبرتو مانشيني مدربًا للفريق آنذاك، وحصل أغويرو على لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين في الموسم الأول لمانويل بيليغريني كمدرب للفريق، كما فاز بكأس الرابطة. ولا يخشى الأرجنتيني على مستقبل سيتي عندما يقرر المدرب الحائز على العديد من الألقاب في النهاية الرحيل.
وأضاف أغويرو، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفًا في 390 مباراة في جميع المسابقات: "دائمًا ما يحدث نوع من التغيير عندما يغادر مدرب ناجح مثله. لكنني أشعر أن مانشستر سيتي سيعرف كيف يحل محله بشكل جيد عندما يحين الوقت. نادي مثل مانشستر سيتي، مؤسسة مثل مانشستر سيتي، نادي أثبت نفسه بين النخبة، هو أكثر بكثير من مجرد مدرب عظيم. وأي شخص سيأتي سيكون لديه أساس متين لمواصلة النمو".
المدينة تقترب من أرسنال في سباق اللقب
إذا كان هذا هو الموسم الأخير لغوارديولا مع مانشستر سيتي، فسيكون مصمماً على إنهاء مسيرته بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة. ويقترب مانشستر سيتي من تحقيق هذا الهدف بعد أن قلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى خمس نقاط مع مباراة مؤجلة. فقد خسر أرسنال نقاطاً في آخر مباراتين له ضد برينتفورد وولفز، بينما فاز مانشستر سيتي في آخر مباراتين له في الدوري ضد ليفربول وفولهام.
لكن جوارديولا أصر على أنه لا يناقش وضع سباق اللقب مع لاعبيه، حيث لا يزال هناك 12 مباراة متبقية ويمكن أن يتغير الكثير من الآن وحتى نهاية الموسم. وقال يوم الجمعة: "نيوكاسل هو كل ما يهمني. لا أهتم بنهائي كأس الرابطة مع أرسنال حتى يحين موعده. الآن، نيوكاسل، ثم الراحة، ثم ليدز. لا أعرف ما الذي سيحدث في المباريات الـ 12 المقبلة. لم أتحدث مع لاعبي فريقي عن ذلك ولو لثانية واحدة.
"أمس وقبل أمس كان نيوكاسل، نيوكاسل، نيوكاسل. لم أتحدث عن المركز أو الجدول. لا يهمني ذلك على الإطلاق. إنها 12 مباراة. اسألني هذا السؤال بعد مباراتين أو ثلاث مباريات وسأجيبك، لكن 12 مباراة متبقية هي فترة طويلة جدًا. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي أعرفها.
"كانوا متقدمين بـ 9 نقاط لأننا كان لدينا مباراة مؤجلة. عندما يكون لدى الجميع نفس المباريات، وبعد ذلك يكون لدينا الفروق. ستحدث أشياء كثيرة حتى نهاية الموسم. 70% من اللاعبين جدد، لذا ليس لديهم خبرة في مثل هذه المواقف. الخبرة هي الفوز غدًا".
