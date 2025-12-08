"سيحافظ على مستواه كما فعل طيلة تاريخه".. مدرب إنتر يحذر فريقه بعد أزمة صلاح وليفربول!

سيطر على الحديث حول رحلة ليفربول إلى إيطاليا تعثر الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي والضعف المفترض للفريق تحت قيادة أرني سلوت، وصدم صلاح مشجعي ليفربول والمحللين على حد سواء بتصريحاته بشأن مدربه بعد تعادل فريقه الدرامي 3-3 مع ليدز في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى استبعاده من تشكيلة الفريق لمباراة إنتر.

ومع ذلك، سارع كيفو إلى القضاء على أي تهاون داخل معسكر النيرازوري. في حديثه إلى قناة سكاي سبورت قبل المباراة الأوروبية الحاسمة، رفض مدرب إنتر فكرة أن بطل إنجلترا قد استنفد قوته، وعزا صعوباته الحالية إلى ما بعد الفوز باللقب بدلاً من أزمة نهائية.

وأكد كيفو أن ليفربول هو أحد أنجح الفرق، مذكراً الصحافة الإيطالية بسمعة الفريق الذي سيصل إلى ميلانو، وقال: "لقد فازوا الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي. كان بداية جيدة ثم تراجعوا، وهو أمر طبيعي. لديهم لاعبون قادرون على فهم اللحظات والاستعداد للمباريات المهمة، وغداً هي إحدى تلك المباريات".