سيبقى! ريال مدريد يخسر فرصة التعاقد مع دايوت أوبامكانو الذي أنهى مخاوف رحيله بتوقيعه على عقد طويل الأمد مع بايرن ميونيخ

هذه الأخبار تنهي أشهراً من التوتر في ميونيخ، حيث كان مسؤولو النادي يعملون بلا كلل لمنع أحد أعمدة دفاعهم من دخول السنة الأخيرة من عقده. مع تردد أنباء عن اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه مع اقتراب انتهاء عقده في الصيف، نجح بايرن في تجاوز "عين الإبرة" للحفاظ على استقرار دفاعه. وقد حصد أوبامكانو، الذي انضم من رب ليبزيغ في 2021، ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني خلال فترة وجوده في بافاريا.

بالنسبة لريال مدريد، يمثل تمديد العقد فشلاً كبيراً في استراتيجية الانتقالات المفضلة لديهم. كان فلورنتينو بيريز قد حدد أوبامكانو كمرشح مثالي لتعزيز خط الدفاع الذي عانى مؤخراً من إصابات عديدة. ونظراً لانتهاء عقده، كان ريال مدريد يأمل في الحصول على خدماته دون دفع رسوم انتقال، على غرار صفقاته السابقة مع أنطونيو روديجر وكيليان مبابي.

مع خروج أوبامكانو من السوق، من المتوقع أن يكثف الإسبان سعيهم وراء نيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند. أصبح اللاعب الدولي الألماني الأولوية الجديدة في سانتياغو برنابيو، على الرغم من أنه من المرجح أن يطلب مبلغًا يزيد عن 50 مليون يورو. حظ مدريد السيئ هو مكسب لبايرن، حيث يحتفظون بلاعب أصبح "لا غنى عنه" تحت قيادة فينسنت كومباني.