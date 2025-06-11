سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2025

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة أندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن حتى الأن تُعد صفقة انضمام ماثيوس كونها إلى مانشستر يونايتد هي الصفقة الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية 2025، والتي تمت مقابل 74.2 مليون يورو.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025.