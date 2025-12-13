سوق الانتقالات الشتوية 2026: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

تنتظر الأندية الكبرى في أوروبا تدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي بلاعبين جيدين يضيفون مزيدًا من العمق إلى تشكيلتهم ويساعدونهم على إنهاء الموسم الكروي بأفضل شكل ممكن.

وتسعى الأندية الأوروبية، إلى تعزيز صفوفها في فترة الشتاء، مع اقترابنا من فترة الحسم في الموسم، ومعاناة الكثير من الفرق من الإصابات والغيابات، فالتعاقدات الشتوية لم تعد رفاهية بل ضرورة تسعى إليها الفرق التي تسعى لحصد الألقاب.

ولكن يبرز السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2026 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي...