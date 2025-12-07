Omar Khribin Syria Palestine Arab Cup 2025 social gfx
رغم تصرف نجم سوريا "المُريب" .. غزة ترقص طربًا بتأهل فلسطين التاريخي في كأس العرب!

ليلة تاريخية في كأس العرب..

بعدما كانت التوقعات المبدئية تصب في صالح أصحاب الأرض وعمالقة إفريقيا، فجر منتخبا فلسطين وسوريا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزعا بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2026، مع إقصاء قطر "المضيف" وتونس من البطولة مبكرًا.

كان مجرد التعادل السلبي، في مواجهة فلسطين وسوريا، بالجولة الأخيرة، كفيلًا بمنح المنتخبين بطاقة العبور عن المجموعة الأولى، برصيد "5" نقاط، فيما لم يشفع اكتساح تونس لنظيره القطري بثلاثية نظيفة، في إنقاذ حظوظ نسور قرطاج، بالتأهل، ليكتب رحيله من الباب الخلفي.

وتزعم منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن سوريا "الوصيف"، فيما جاء منتخب تونس في المركز الثالث بـ4 نقاط، ثم قطر بنقطة وحيدة.

رغم أن المواجهة أيضًا لم تخلُ من لقطات أثارت الكثير من الجدل، إلا أن المشهد الختامي أعطى أفضل صورة لفرحة "شعب" بتأهل تاريخي لبلاده في البطولة العربية.

    غزة ترقص طربًا

    ولعلّ أفضل مشهد يعكس أجواء الفرحة، ما رصدته قنوات الكأس القطرية، عقب المباراة، بلقطة احتفال الجماهير الفلسطينية من قلب مدينة غزة، احتفالًا بالتأهل التاريخي للفدائي، الذي عبر ببطاقة الصدارة.

    وعلى مدار خمس مشاركات سابقة في بطولة كأس العرب، آخرها في نسخة 2021، التي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الفيفا، لم يعرف منتخب فلسطين، التأهل إلى الدور المُقبل، حيث كانت مسيرته تنتهي عند مرحلة المجموعات، إلا أن الفدائي كتب التاريخ بأفضل طريقة ممكنة، بين تأهل وصدارة.

    وحقق الفدائي إنجازًا جديدًا، وسط الطفرة التي يشهدها جيل منتخب فلسطين، والذي كتب التاريخ أيضًا في كأس آسيا 2023، بعدما تأهل لأول مرة إلى دور الـ16، بعد عبوره من دور المجموعات، قبل أن تتوقف رحلته عند مواجهة قطر، التي فازت باللقب.

  • omar khribin-Syria-Arab-Cup-2025Social

    خربين يثير الجدل في ليلة التأهل

    ورغم الأجواء السعيدة التي شهدها ختام المجموعة الأولى، بمشاركة الجماهير السورية والفلسطينية معًا فرحة التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب "2025"، إلا أن ذلك لم يمنع من بعض اللقطات التي أثارت بعض الجدل، و"التشكيك" حول سيناريو المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

    وتداول نشطاء عبر مواصل تواصل الاجتماعي، لقطة من قلب المباراة، في آخر دقيقة، حيث طالب عمر خربين، نجم منتخب سوريا، من زملائه عدم الضغط على لاعبي فلسطين.

    تلك اللقطات فتحت بات الاتهامات، بأن المباراة سارت في سيناريو تسبب في إقصاء تونس من كأس العرب، الأمر الذي دفع أحد المتابعين لربط الواقعة، بـ"فضيحة خيخون" الشهيرة، التي شهدتها كأس العالم 1982، بوجود "مؤامرة" من أجل إقصاء الجزائر من المونديال، باتفاق بين ألمانيا الغربية والنمسا على إنهاء المواجهة بينهما بفوز الأول، من أجل التأهل معًا إلى الدور المُقبل، على حساب محاربي الصحراء.

  • تأهل بدون نادٍ

    من جانبه، تحدّث رامي حمادة، حارس مرمى منتخب فلسطين، عن التحدي الذي واجهه من أجل الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025، حيث قال إنه غير مرتبط بأي نادٍ في هذه اللحظة.

    وقال حمادة، عبر فضائية "الكأس"، "تأهلنا بفضل الله، ثم زملائي الذين ساعدوني، أعمل على نفسي لكي أظل بمستواي، رغم أني بدون فريق حتى الآن، وأشكر نادي المرخية (القطري) ورئيسه سلطان المسيفري، ومدرب الحراس، على السماح لي بالتواجد مع الفريق والتدرب معهم لأحافظ على مستواي".

    وقال حارس فلسطين إن ما يشعل المنتخب حاليًا هو التأهل إلى ربع النهائي، وإن الفدائي يسير كل مباراة على حدة، وخلف المنتخب شعب يريد أن يفرح.

  • Palestine Syria Arab cupSocial

    ما ينتظر فلسطين وسوريا

    وبعد تأهلهما إلى ربع النهائي، فإن المنتخبان في انتظار نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، والتي ستحدد أطراف مواجهتي دور الثمانية.

    الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة بين السعودية والمغرب على ملعب لوسيل، علمًا بأن الأخضر يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ليحسم تأهله مبكرًا، فيما يحل أسود الأطلس في الوصافة بـ4 نقاط.

    ووفق نظام البطولة، فإن منتخب فلسطين ينتظر "وصيف" المجموعة الثانية، بينما يستعد السوريون لملاقاة "المتصدر"، علمًا بأن منتخب سلطنة عمان، لا يزال في انتظار سيناريو إعجازي، من أجل انتزاع بطاقة التأهل من المغرب، حيث يحتاج للفوز على جزر القمر بنتيجة كبيرة، وانتظار خسارة المغاربة أمام السعودية، لأن أي نتيجة غير ذلك، تعني خروج عمان رسميًا.

    ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025، خلال يومي 11 و12 ديسمبر، فيما تقام مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، ثم مباراتي المركز الثالث والنهائي في 18 ديسمبر.