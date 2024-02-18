"سنفوز على أى منافس".. تين هاج وأكذوبة عودة مانشستر يونايتد لمنافسة الكبار!

هل سينجح مانشستر يونايتد فى منافسة الفرق الكبرى مجددًا؟

قد ينجح فريق مانشستر يونايتد فى العودة للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لكن الفريق لا يزال يعانى من بعض الفوضى.

وقال تين هاج، للصحفيين بعد فوز مانشستر يونايتد الحاسم بنتيجة 2-1 على أستون فيلا: "أعتقد أننا قادرون على التغلب على أي منافس، سواء خارج أرضنا أو على أرضنا، لقد استحقينا الفوز على آرسنال وكان بإمكاننا الفوز على ليفربول الأمر يتعلق بالإيمان".

وإذا نجح اليونايتد في تحقيق الفوز اليوم الأحد ضد لوتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي سوف يقترب بشدة من المركز الرابع، الذي يحتله الآن أستون فيلا، بفارق 9 نقاط عن فريق تين هاج، الذي يقع فى المركز السادس بفارق 6 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الخامس.

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وحقق مانشستر يونايتد أربعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وهي أفضل سلسلة له هذا الموسم حتى الآن، ويمكن أن يستمر فى انتصاراته ضد لوتون تاون وفولهام.

ورغم النتائج الجيدة ليونايتد مؤخرًا لكن لا يزال الفريق يعانى من بعض الفوضى وتعرض لهجمات مستمرة من أستون فيلا الشوط الثاني، ولكن تألق أخيرًا أندريه أونانا، وبرر قيمة انتقاله البالغة 48 مليون جنيه إسترليني.

وقد يكون تين هاج، أنقذ نفسه من الإقالة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية لليونايتد لكن هذا لا يعني أن الشياطين الحمر قد عادوا أو أصبحوا ضمن الفرق الكبرى مجددًا.