سلوت وصلاح وجوارديولا وراتكليف.. أكبر الفائزين والخاسرين في موسم الدوري الإنجليزي!

لقد كانت فترة رائعة لبعض المدربين والأندية واللاعبين، لكنها كانت كابوسًا مروعًا لآخرين..

بالنسبة لبعض مشجعي كرة القدم، لم يكن هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز موسمًا رائعًا. فقد سيطر ليفربول على سباق اللقب، في حين كان أداء إبسويتش تاون وليستر سيتي وساوثهامبتون سيئًا للغاية لدرجة أن لا أحد آخر واجه أي مشكلة تذكر تتعلق بالهبوط منذ شهور.

كان فوز ليفربول المفاجئ - والمعادل للرقم القياسي - بلقب الدوري للمرة العشرين قصة مذهلة بحد ذاتها، في حين لم تخل الجولة الأخيرة من الدراما، حيث تنافست 5 أندية على 3 مقاعد ثمينة في دوري أبطال أوروبا.

ثم كان هناك حقيقة أن توتنهام ومانشستر يونايتد، وهما عضوان في "الستة الكبار" المفترضين (الذين لم يعودوا كذلك بالتأكيد؟!)، عانيا من موسم سيئ تاريخيًا في الدوري، وبالتالي هبطا إلى أسفل الجدول بفارق كبير عن مجموعة من الفرق الصغيرة المثيرة للإعجاب.

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