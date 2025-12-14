"سلوت تعامل بطريقة جيدة" .. فيرجيل فان دايك يكشف كواليس حديثه مع صلاح بعد شكواه من إدارة ليفربول

عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع صلاح، قال قائد ليفربول: "بالطبع أتحدث معه. أتحدث معه عن كل شيء. بالطبع أخبرته أنني أريده أن يبقى. أما الباقي فلن أخبركم به.

"أتمنى له كل التوفيق وأرجو أن يعود. لا أملك أي سيطرة على ذلك. إنه أحد القادة. أود أن يبقى معنا لأنه أحد القادة. لكن من الواضح أنه سيشارك في كأس الأمم الإفريقية. أتمنى له كل التوفيق. سنبقى على اتصال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما نفعل دائماً. ثم سنرى".

أشار صلاح إلى أن تدهور العلاقة بينه وبين المدرب أرني سلوت كان أحد الأسباب التي دفعت المهاجم إلى التشكيك في مستقبله على المدى الطويل في النادي. ومع ذلك، يعتقد فان دايك أن سلوت تعامل مع هذه القضية بالطريقة الصحيحة، مضيفًا: "أعتقد أنه تعامل مع الموقف بشكل جيد جدًا. كان هادئًا بطريقته الخاصة. إنها حالة صعبة للغاية. هناك الكثير من الضجيج والضغط من العالم الخارجي، وهذا أمر واضح ومبرر لأننا لم نكن في المستوى الذي كنا عليه في الموسم الماضي أو قريبين منه، لكننا بشر وكل شخص يتفاعل بطريقة مختلفة.

"لكن من وجهة نظري الشخصية، وبالنظر إلى المحادثات التي أجريناها يوميًا، أعتقد أنه تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية. إنه في نادٍ يتسم بالوحدة، وهذا ما كان عليه الحال قبل انضمامنا إلى النادي، وهو أمر يجب أن نحافظ عليه".

القائد الهولندي اختتم: "نمر بالأوقات الجيدة معًا كفريق وكجماهير. وعندما تظهر الأوقات الصعبة، علينا أيضًا أن نبقى متحدين. هذه اللحظة هي لحظة جيدة جدًا لرؤية كيف يتفاعل الجميع، وقد تعامل المدرب معها بشكل مثالي حتى الآن".