Getty Images
"اتصل بي ليستلم الفريق".. سلوت يسخر من "خلافة" ألونسو له في ليفربول!
إقالة ألونسو من ريال مدري
تردد اسم ألونسو بشكل مبدئي كمدرب مستقبلي لليفربول منذ أن بدأ في اكتساب خبرته التدريبية مع فريق ريال سوسيداد "ب". ومنذ ذلك الحين، أثار الإعجاب مع باير ليفركوزن، حيث ساعد الفريق الألماني على الفوز بثنائية محلية مذهلة في عام 2024 قبل الانتقال إلى مدريد بعد عام.
ومع ذلك، وجد لاعب خط الوسط الإسباني الأسطوري صعوبة في كسب تأييد تشكيلة "لوس بلانكوس" وغادر في وقت سابق من هذا الشهر بعد خسارة فريقه السابق أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ارتبط اسم ألونسو ببعض الأدوار في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ليس من المتوقع أن ينظر بجدية كاملة في أي عروض حتى يونيو.
- AFP
سلوت يمزح بشأن استبداله في ليفربول
بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في "آنفيلد"، تعرض سلوت لاختبارات أكبر بكثير خلال موسمه الثاني في القيادة. الإنفاق الصيفي الضخم الذي شمل التعاقد مع فلوريان فيرتز، وألكسندر إيزاك، وهوجو إيكيتيكي، وميلوس كيركيز، وجيريمي فريمبونج لم يؤتِ ثماره بعد، حيث يحتل "الريدز" حالياً المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 14 نقطة خلف المتصدر أرسنال.
كما يحتل فريق الـ "ميرسيسايد" المركز الحادي عشر في جدول دوري أبطال أوروبا، لكن يمكنهم تعزيز موقعهم بشكل جدي في أوروبا من خلال الفوز على مارسيليا ليلة الأربعاء. وقبل المباراة، سُئل سلوت عما إذا كان قد تحدث مع ألونسو الذي أُقيل مؤخراً، وقدم رداً ساخراً.
وقال: "نعم، اتصل بي وقال لي: 'ما رأيك في الفريق لأنني سأتولى المهمة في غضون ستة أشهر، هل يمكنك إخباري بالمزيد قليلاً؟' أو ربما في وقت أقرب، ربما يتولى المهمة غداً، هذا هو أغرب سؤال تلقيته على الإطلاق".
سلوت: "عودة صلاح مفيدة للغاية"
إحدى الدفعات المعنوية لسلوت هي عودة الجناح الأسطوري محمد صلاح، الذي مثل مصر في كأس الأمم الأفريقية مؤخراً. كان الثنائي قد دخلا في خلاف علني عندما ادعى صلاح أنه تم "رميه تحت الحافلة" (التضحية به) بعد استبعاده بانتظام من التشكيلة الأساسية، لكن سلوت بدا وكأنه يلمح إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيشارك منذ صافرة البداية ليلة الأربعاء.
وعند سؤاله عن علاقتهما الحالية، قال الهولندي: "طبيعية كما كانت دائماً، باستثناء واحد وهو مباراة إنتر. لنرى التشكيلة غداً إذا كنتم لا تزالون تعتقدون أن هناك مشكلة. لقد تحدثت معه اليوم وأنا سعيد بعودته، كانت هناك لحظة في الموسم قررت فيها عدم إشراك 'مو'، ولحظة واحدة قررت فيها عدم ضمه لقائمة المباراة".
"في جميع المباريات الأخرى كان ضمن الفريق وكان التبديل الأول ضد برايتون، لذا في تلك اللحظة من الزمن، لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي".
وأضاف: "لقد ذهب إلى كأس الأمم الأفريقية وفعل ما يفعله عادة وسجل الأهداف، في غيابه أعتقد أننا قمنا بعمل جيد إلى حد ما من حيث عدم استقبال فرص تذكر والبدء في خلق المزيد والمزيد من الفرص... ثم إنه لمن المفيد حقاً وجود محمد صلاح، لم يكن هناك سوى لاعب واحد [لا يزال على قيد الحياة] سجل أهدافاً أكثر لهذا النادي ولكني لا أعتقد أنني أستطيع إشراك إيان راش الآن".
- Getty Images Sport
ليفربول بحاجة إلى الفوز مساء الأربعاء
يتمتع ليفربول بسلسلة من 11 مباراة دون هزيمة، لكنه أهدر نقاطاً في الدوري الإنجليزي الممتاز ببعض التعادلات المخيبة للآمال، كان أحدثها يوم السبت عندما عاد بيرنلي في النتيجة ليخطف نقطة.
لن يكون التعادل الآخر كارثياً يوم الأربعاء، خاصة بالنظر إلى مدى خطورة مارسيليا بقيادة روبرتو دي زيربي، لكن الفوز قد يرفعهم إلى المركز الرابع في جدول دوري أبطال أوروبا ويخفف الضغط عن مباراتهم الأخيرة في مرحلة الدوري ضد قره باغ الأسبوع المقبل.
إعلان