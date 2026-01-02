سبقتها صدمة سلمان الفرج وتصريح "الانتحار"! .. كرامة عبدالإله المالكي ليس إلا حلقة جديدة من انقلاب اللاعبين على بيئة الهلال

"من يُمثّل الهلال يظل قلبه مُعلقًا به حتى بعد الرحيل!".. هكذا كان يفتخر كل من ينتمي لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ مبررين الأمر بأنه يعود لـ"البيئة الصحية"، داخل النادي العاصمي.

ليس هذا فقط.. كُنا نسمع لسنواتٍ طويلة عن مقارنات بين بيئتي الهلال والنصر؛ خاصة أن العالمي عرف الكثير من المشاكل، عبر تاريخه.

هذه المشاكل النصراوية؛ وصلت إلى حد تسريب بعض اللاعبين والمدربين والإداريين، ما تم وصفه بكواليس "البيئة غير الصحية" للنادي، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولم ينتهِ الأمر عند التسريب فقط؛ بل أن بعض اللاعبين والمدربين كانوا يظهرون علنًا أمام وسائل الإعلام، ويتحدثون عن أسرار النصر الإدارية والفنية "الصادمة".

والآن.. ربما نشهد نفس الأمر في الزعيم الهلالي، وإن كان بطريقة أقل نسبيًا؛ حيث بات الكثير من اللاعبين ينشرون رسائل "مثيرة للجدل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو يشتكون من بعض الأمور في النادي أمام وسائل الإعلام.

آخر هؤلاء اللاعبين هو عبدالإله المالكي، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الساعات الماضية؛ جعل الإعلاميين والقطاعات الجماهيرية المختلفة، تتفاعل معه.