على طريقة سلمان الفرج .. سالم الدوسري يرعب جماهير الهلال بصورة مفاجئة!

ماذا فعل سالم الدوسري؟..

أثار سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

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سالم البالغ من العمر 33 سنة، أحد أبرز نجوم نادي الهلال، في السنوات الستة أو السبعة الأخيرة؛ تحديدًا منذ انتهاء فترة إعارته القصيرة إلى فريق فياريال الإسباني.

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ويرتبط سالم بعقد مع الفريق الهلالي، حتى 30 يونيو 2025؛ وسط تضارب في الأنباء خلال الأيام الماضية، بشأن مصير مفاوضات التجديد بين الطرفين، مع تأكيدات من اللاعب نفسه، برغبته في الاستمرار.