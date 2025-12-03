سلبية السودان منعت المفاجأة .. الجزائر تتُوج "لامبالاة" منتخبات شمال إفريقيا في كأس العرب!

تُشارك منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر بالفريق الرديف، بعدما قررت الأجهزة الفنية توفير الجهد والنجوم لبطولة كأس أمم إفريقيا، وهو خيار منطقي إلى حد كبير بالنظر لأن البطولة القارية على بُعد أيام.

المشاركة بالمنتخبات الرديفة هو عملة ذات وجهين، الأول يحمل سلبية هذا القرار وهو المخاطرة بتقديم أداء ضعيف ونتائج سلبية تبقى مسجلة في التاريخ، بجانب غياب الانسجام وإحساس اللاعبين بعدم الاهتمام والرضا عن التواجد مع هذا "الرديف"، وقد وجدنا أن بعض اللاعبين رفضوا بالفعل تلك الدعوة.

الوجه الآخر يخص اللاعبين أنفسهم، وهو ما قد تُمثله تلك البطولة من فرصة عظيمة لهم لإظهار قدراتهم وخطأ المدير الفني للمنتخب الأول بالتخلي عنهم، هذا الأمر وحده، بجانب تشريف المنتخب الوطني، كافٍ ليعطيهم حافز كبير جدًا للعب بجدية وحماس وقتال.

توقعنا حضور الجانب الإيجابي في كأس العرب، لكن حتى الآن .. لم يظهر سوى الوجه السلبي!