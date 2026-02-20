Getty Images
سكوت ماكتوميناي يعلن بوضوح عن مستقبله وسط أنباء عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز واحتمال تمديد عقده مع نابولي
مكتوميناي يضع حداً للشائعات حول انتقاله
قام لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بإسكات الشائعات التي تربطه بمغادرة مبكرة لملعب دييجو أرماندو مارادونا. منذ وصوله إلى إيطاليا، أصبح ماكتوميناي شخصية مركزية في الثورة التكتيكية لأنتونيو كونتي، حيث ساعد فريق بارتينوبي على استعادة مكانته كمرشح للفوز بالدوري الإيطالي. وقد لفت انتقاله السلس إلى كرة القدم الإيطالية انتباه العديد من الأندية الإنجليزية، بما في ذلك احتمال عودته إلى أولد ترافورد.
ومع ذلك، يؤكد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن تركيزه لا يزال منصبًا بالكامل على محيطه الحالي. وأوضح أن وكيل أعماله لا يتفاوض مع أطراف خارجية، على الرغم من العناوين التي تشير إلى احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد ماكتوميناي رضاه عن نمط الحياة في نابولي، مشيرًا إلى أن عائلته استقرت جيدًا في المدينة المتوسطية.
وقال ماكتوميناي لصحيفة Il Corriere dello Sport: "لم يتواصل وكيلي مع أي شخص بشأن مستقبلي. إنه يتحدث معي ومع النادي فقط. لم يقل أي شيء للصحف. أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه. المستقبل مهم للغاية وأرى نفسي في نابولي لفترة طويلة".
نابولي يخشى رحيل بطل الدوري الإيطالي
نابولي يدرك أيضًا اهتمام عدد من الفرق، بما في ذلك النادي السابق لمكتوميناي، حيث اعترف المدير ليوناردو جياماريولي مؤخرًا بقلقه من عودة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 إلى إنجلترا، معترفًا بأنه "يستحق" الانتقال إلى فريق كبير.
"نعم، بالطبع أنا قلق. لكن في النهاية، خاصةً سكوت، الذي هو شخص رائع، نود أن يصل إلى المستوى التالي في السنوات القليلة المقبلة - ربما ليس الآن، ربما ليس العام المقبل، لكنه يستحق ذلك"، قال جياماريولي.
ومع ذلك، أفادت تقارير مؤخرًا أن اللاعب الدولي الاسكتلندي يخطط لمغادرة نابولي هذا الصيف، مع عودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كهدفه الأساسي. أفاد موقع Tuttomercatowebأن سكوت وصديقته كام ريدينج يرغبان في الانتقال إلى إنجلترا "في أقرب وقت ممكن".
التطور التكتيكي تحت قيادة كونتي
صعود ماكتوميناي في الدوري الإيطالي هو دليل على قدرته على التكيف تحت قيادة أنطونيو كونتي الصارمة. بعد دوره الأساسي في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يواصل بطل اسكتلندا تألقه مع الفريق الإيطالي. سجل ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سجل أربعة أهداف في حملة نابولي المخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا.
على الرغم من أن رجال كونتي لم يتمكنوا من الحفاظ على ثبات مستواهم هذا الموسم، إلا أن ماكتوميناي يعزو صعوده إلى النجومية منذ انتقاله من أولد ترافورد إلى المدرب.
وأوضح لاعب الوسط: "في نابولي، نضجت من الناحية التكتيكية والبدنية. من الناحية التكتيكية، تختلف إيطاليا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عليّ أن أتكيف وأتعلم بسرعة كيف ألعب، وما هي الحركات التي يجب أن أقوم بها، وكيف أحرر نفسي، وكيف أصبح مشكلة في منطقة الخصم، وكيف أدافع. كانت تجربة تعليمية رائعة واستمتعت بكل دقيقة فيها".
شكوك حول إصابات اللاعبين قبل المباراة
على الرغم من رغبته في مواصلة أدائه الجيد، يواجه ماكتوميناي حاليًا سباقًا مع الزمن ليكون جاهزًا لمباراة نابولي القادمة في الدوري. فقد حدّت مشكلة مستمرة في الأوتار من مشاركته في التدريبات الأخيرة، مما ترك كونتي في مأزق محتمل في اختيار لاعبي خط الوسط.
وبحسب ما ورد، فإن الطاقم الطبي يدير حجم عمله بعناية لتجنب إصابته بإصابة طويلة الأمد. مع مواجهة نابولي لأتالانتا في نهاية هذا الأسبوع، لا يزال مشاركة اللاعب الدولي الاسكتلندي موضع شك.
