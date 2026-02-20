سكوت ماكتوميناي يعلن بوضوح عن مستقبله وسط أنباء عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز واحتمال تمديد عقده مع نابولي

قام لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بإسكات الشائعات التي تربطه بمغادرة مبكرة لملعب دييجو أرماندو مارادونا. منذ وصوله إلى إيطاليا، أصبح ماكتوميناي شخصية مركزية في الثورة التكتيكية لأنتونيو كونتي، حيث ساعد فريق بارتينوبي على استعادة مكانته كمرشح للفوز بالدوري الإيطالي. وقد لفت انتقاله السلس إلى كرة القدم الإيطالية انتباه العديد من الأندية الإنجليزية، بما في ذلك احتمال عودته إلى أولد ترافورد.

ومع ذلك، يؤكد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن تركيزه لا يزال منصبًا بالكامل على محيطه الحالي. وأوضح أن وكيل أعماله لا يتفاوض مع أطراف خارجية، على الرغم من العناوين التي تشير إلى احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد ماكتوميناي رضاه عن نمط الحياة في نابولي، مشيرًا إلى أن عائلته استقرت جيدًا في المدينة المتوسطية.

وقال ماكتوميناي لصحيفة Il Corriere dello Sport: "لم يتواصل وكيلي مع أي شخص بشأن مستقبلي. إنه يتحدث معي ومع النادي فقط. لم يقل أي شيء للصحف. أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه. المستقبل مهم للغاية وأرى نفسي في نابولي لفترة طويلة".