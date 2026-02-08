Getty Images
سقط صارخًا من الألم .. صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة خطيرة
إصابة جاكيه
خلال مواجهة رين مع لانس، التي خسر فيها فريقه 3-1 أمام متصدري الدوري المفاجئين، بدا أن جاكيه قد تعرض لإصابة خطيرة في الكتف.
وقد اصطحبه الطاقم الطبي لناديه الحالي خارج الملعب. وبعد أن صرخ من الألم عند سقوطه على الأرض، كان يحمل ذراعه في حمالة مرتجلة صنعها من قميصه، مما يشير إلى أنه قد يكون تعرض لأضرار كبيرة.
وخلال فترة وجوده في الملعب، أكمل جاكيه 28 تمريرة دقيقة من أصل 32 محاولة، كما خسر صراعين ثنائيين.
هل سيبقى فان دايك؟
بينما كان كثيرون قد توقعوا أن يحل جاكيه محل فيرجيل فان دايك في التشكيلة الأساسية، فإن مدرب الريدز آرنه سلوت واثق من أن الدولي الهولندي سيُكمل عقده الذي يمتد حتى عام 2027.
وقال: «كل ما يتم هنا لا يكون بدافع الذعر أبداً، بل يكون دائماً ضمن فكرة طويلة الأمد أو شيئاً جرى التفكير فيه منذ فترة طويلة. بالطبع، نحن ندرك حقيقة أن فيرجيل لن يلعب لهذا النادي لمدة 10 سنوات أخرى، لكن لديه عقد متبقٍ لمدة عام ونصف، لذا سيكون معنا خلال تلك الفترة وربما لفترة أطول أيضاً إذا واصل الحفاظ على لياقته كما هو الآن. وكما قلت من قبل، يا له من إطراء له في هذا العمر أن يلعب كل ثلاثة أيام، ليس فقط لناديه بل أيضاً لمنتخب بلاده. نأمل أن يتمكن من البقاء بنفس لياقته لعدة سنوات، لكن هذا النادي ليس غبياً؛ نحن نعلم أنه في مكان ما خلال السنوات المقبلة ستكون هناك حياة من دون فيرجيل. ويمكنني القول إن هذا النادي، في كل مركز، لا يفكر فقط على المدى القصير، بل في المستقبل المتوسط إلى الطويل في القرارات التي نتخذها».
"موهبة كبيرة"
شارك جاكيه أساسياً في 19 مباراة مع رين هذا الموسم، وسلوت متحمس لأن ينتهي به المطاف في أنفيلد.
وقال: «راضٍ للغاية بالطبع. إنه موهبة كبيرة جداً، وربما حتى أكثر من مجرد موهبة، لكننا نتحدث عن الموهبة بسبب عمره. ثانياً، لأننا لم نكن الوحيدين المهتمين به، لذا فهذا إطراء كبير للأشخاص الذين يعملون بجد كبير للتعاقد مع اللاعبين. موهبة كبيرة بهذا الشكل ومثال آخر على النموذج الذي نستخدمه في هذا النادي - لاعبون صغار في السن، موهوبون جداً، أحياناً في بداية مسيرتهم أو أحياناً بعد بضع سنوات من بدايتها، لكن دائماً لاعبون صغار ويمكنهم تحسيننا على المدى القصير، وبالتأكيد أيضاً على المدى الطويل. لقد تعاقدنا مع الكثير منهم مؤخراً، وكما قلت مرات عديدة، فإن مستقبل هذا النادي على المدى المتوسط-الطويل، وحتى على المدى القصير، في وضع جيد جداً».
ويعتقد النجم السابق جيمي كاراجر أن جاكيه قد يعوّض إبراهيما كوناتي في الفريق: «عندما تنظر إلى أسلوب جيريمي جاكيه وما هو عليه، فهذا يخبرني أن إبراهيم كوناتي لن يوقّع (عقداً جديداً). أعتقد أن ليفربول سيذهب لشراء قلب دفاع حقيقي في الصيف، وأتخيل أنه سيلعب إلى جانب فيرجيل فان دايك، وعندها يكون لديك قلبا دفاع شابان جيدان جداً. لا يزالان بحاجة إلى اللعب، لكن أحدهما - جيوفاني ليوني - عائد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، لذا لن يكون موسماً سهلاً عليه الموسم المقبل. فان دايك سيكون خارجاً للتو من كأس عالم، وسيكون أكبر بـ12 شهراً. لذا، إذا لم يوقّع كوناتي، فإنهم يوقّعون مع لاعب آخر ليحل محل كوناتي — قلب دفاع من الطراز الأعلى للعب الآن — وسيكون لديك هذان كخيارين احتياطيين. وما زلت أعتقد أنهما سيحصلان على الكثير من المباريات».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيأمل جاكيه في التعافي بسرعة إذ يسعى للعودة إلى رين. وفي الوقت نفسه، يحتل الريدز حالياً المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهتهم مع مانشستر سيتي يوم الأحد. ويمكن لفريق سلوت أن يقلص الفارق إلى نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس بفوزٍ، وإلى نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.
