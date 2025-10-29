saud abdulhamid GFX GOAL ONLYAI gfx GOAL ONLY
الجوكر البائس الذي أفقد فريقه الصدارة أمام المتذيل .. سعود عبد الحميد يدفع ثمن "فلسفة" مدرب لانس بأول ظهور أساسي!

سعود يُشارك في هزيمة فريقه المفاجئة أمام متذيل الترتيب، ليفقد صدارة الدوري الفرنسي

شارك النجم سعود عبد الحميد، بشكل أساسي لأول مرة، في هزيمة فريقه لانس أمام نظيره ميتز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة 10 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد لانس عند 19 نقطة في المركز السادس، لتقف سلسلة عدم الهزيمة عند 5 مباريات متتالية، ويخسر الفريق فرصة حقيقية للتواجد في صدارة الدوري!

المباراة كانت غريبة جدًا، حيث هذا أول انتصار لميتز صاحب المركز الأخير في الدوري، ولو كان الانتصار من نصيب لانس لكان متصدرًا للدوري!

    تمريرة كادت أن تُساهم في هدف ومعاناة دفاعية

    من الدقيقة الأولى من المباراة، وكان تركيز نادي ميتز، هو اختراق الجبهة اليمنى لنادي لانس بقيادة سعود عبد الحميد، حيث كانت الخطورة دائمًا من تلك الجبهة.

    اللقطة الأبرز لسعود في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعدما مرر الكرة من الجبهة اليمنى بشكل طولي خلف مدافعي ميتز، لتصل إلى زميله فلوريون توفان.

    واستغل توفان تمريرة سعود المميزة، وانطلق داخل منطقة الجزاء بسرعته، ليرسل عرضية أرضية، ولكن لم تجد إلا مدافع ميتز، الذي سيطر على الكرة وأخرجها.

    سعود قضى الشوط الأول بالكامل، وهو يُحاول التصدي لهجمات ميتز، الذي كان يركز بشكل كبير على اختراق جبهته، ولكنه كان يُعاون جوناثان جراديت من أجل التصدي لتلك المحاولات.

    سعود عبد الحميد.. جوكر لانس الجديد

    أبرز الأمور التي حدثت في المباراة، هو إثبات سعود لمدربه بيير ساجا، المدير الفني لفريق لانس، بأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز.

    سعود الذي قضى المباراة في شوطها الأول بالكامل، بالإضافة إلى بداية الشوط الثاني في مركز الظهير الأيمن، أبدى مرونته التكتيكية، حينما قرر ساجا الاعتماد عليه في مركز آخر.

    وبعد أن قام ساجا بإخراج الظهير الأيسر ماتشادو بالدقيقة 63 ودفع بالظهير الأيمن روبن أجويلار، قرر المدرب أن يجعل سعود يلعب في مركز الظهير الأيسر.

    وبالفعل لعب سعود في هذا المركز بشكل رائع ومميز، حيث ساعد زملائه على اختراق الجبهة اليمنى لنادي ميتز.

    وشكل سعود ثنائيًا رائعًا مع زميله مورجان جيلافورجي، الذي انطلق في أكثر من مرة، مستغلًا تحركات سعود عبد الحميد الذكية، التي كان يضغط فيها على الظهير الأيمن لميتز، بالإضافة إلى تحركاته في العمق من أجل فتح المساحات أمام زميله.

    قرار المدرب ساجا يثبت أن سعود عبد الحميد يعد أحد أهم اللاعبين في تشكيلته، بعد الاعتماد عليه في أكثر من مركز خلال مباراة ميتز.

    تسبب في ركلة جزاء قاتلة.. ولكن!

    شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة لانس أمام ميتز لقطة حاسمة قلبت موازين اللقاء، عندما تسبب المدافع السعودي سعود عبد الحميد في ركلة جزاء لصالح ميتز عند الدقيقة 86، بعد تدخل قوي على السنغالي ألفا توريه داخل منطقة الجزاء.

    جاءت اللقطة بعد هجمة مرتدة سريعة قادها لاعبو ميتز، انفرد على إثرها توريه بمرمى لانس، مما اضطر سعود للتدخل لإنقاذ الموقف في محاولة يائسة لمنع تسجيل هدف محقق، إلا أن تدخله جاء متأخرًا واصطدم بمهاجم ميتز داخل المنطقة، ليشير الحكم مباشرة إلى نقطة الجزاء دون تردد.

    ونجح لاعب ميتز جوتييه هاين في ترجمة الركلة إلى هدف في الدقيقة 87، بعدما سدد الكرة بثقة داخل الشباك، ليضع فريقه في المقدمة في وقت قاتل من عمر اللقاء، ويقضي على آمال لانس في العودة بالنتيجة أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

    ورغم أن نية سعود عبد الحميد كانت واضحة في محاولة إيقاف الهجمة وإنقاذ فريقه من هدف محقق، فإن سوء التقدير في التوقيت جعله يتسبب في ركلة جزاء مكلفة، لتصبح اللقطة حديث الجماهير ووسائل الإعلام بعد المباراة، نظرًا لتأثيرها المباشر في حسم النتيجة.

  • هدف ثاني استقبله لانس.. يتحمله المدرب وليس سعود

    استقبل فريق لانس هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، ليؤكد ميتز تفوقه في اللقاء بهدف جاء من هجمة مرتدة سريعة، كشفت ثغرات تكتيكية واضحة في صفوف لانس، يتحمل مسؤوليتها المدير الفني ساجا أكثر من اللاعب سعود عبد الحميد الذي وجد نفسه وحيدًا في موقف صعب أمام طوفان هجومي.

    وجاء الهدف بعد انطلاقة خاطفة من لاعبي ميتز من الجهة اليمنى، قبل أن تُرسل كرة عرضية إلى الناحية اليسرى، وصلت إلى إيبو ساني الذي واجه سعود عبد الحميد بمفرده، إذ كان الأخير آخر المدافعين المتواجدين في الخلف، مقابل ثلاثة مهاجمين من الفريق الخصم.

    حاول سعود غلق المساحات قدر الإمكان، إلا أن ساني تمكن من تمرير الكرة عرضية أرضية نحو جوتييه هاين، الذي أودعها بسهولة في شباك لانس، مضاعفًا النتيجة.

    اللقطة أثبتت أن الخطأ لا يقع على عاتق سعود عبد الحميد، بل على المدرب ساجا، الذي وضع اللاعب في مركز دفاعي غير مناسب لإمكاناته، خاصة وأنه معروف بقدراته الهجومية الكبيرة وسرعته في التقدم وصناعة الخطورة من الأطراف.

    كما أن المدرب أمر باندفاع خطوط فريقه للأمام دون تغطية دفاعية كافية في الدقائق الأخيرة، ما جعل سعود في مواجهة غير عادلة أمام ثلاثة مهاجمين، لينكشف دفاع لانس تمامًا وتُستغل المساحات خلف الأظهرة، في لقطة أكدت أن سوء التنظيم الدفاعي كان السبب الرئيسي وراء الهدف الثاني، وليس خطأ فرديًا من اللاعب السعودي.

