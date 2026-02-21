أنسو فاتي دمر جبهته في دقيقة: مكالمة افتراضية لسعود بعد سقوط لانس .. ولا تصطادوا في ماء الهلال!

مفاجأة كبرى، لانس "المتصدر" ينهار على ملعبه، بريمونتادا موناكو الذي حول تأخره بثنائية، للفوز بنتيجة (3-2)، على ملعب بولار دولولي، ضمن حساب الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

خسارة مؤلمة للغاية، قد تجرد لانس من صدارته لـ(ليج 1)، في حال فوز باريس سان جيرمان، بل إن ما يؤلم أن الطاولة انقلبت في دقيقتين فقط.

لانس الذي كان أكثر خطورة، تقدم بثنائية أودسون إدوارد وفلوريان توفان، في الدقيقتين 3 و56، فيما فاجأ موناكو، أصحاب الأرض، بثلاثية فلوريان بالوجون ودينيس زكريا وأنسو فاتي، في الدقائق 62 و70 و72.

لانس باقٍ في الصدارة، رغم الخسارة، برصيد 52 نقطة، إلا أنها باتت مؤقتة، تنتظر نتيجة باريس سان جيرمان، صاحب النقاط الـ51، فيما شارك سعود عبد الحميد في ليلة السقوط الثاني للانس على ملعبه هذا الموسم، وللمرة الأولى بعد 10 مباريات متتالية.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء سعود عبد الحميد في مواجهة لانس وموناكو..