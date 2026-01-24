احذروا من جوهرة أرتيتا: سعود عبدالحميد حائر في شوارع مارسيليا .. و"لعنة الإنتر" تعيد الأفراح في باريس!

بوادر ثقة وخيبة أمل، هذا ما يلخص حال سعود عبد الحميد، الذي قرر بيير ساج، المدير الفني للانس، الاعتماد عليه "أساسيًا" في قمة مارسيليا.

ولعلّ خيبة الأمل جاءت في أداء الفريق بشكل عام، في ليلة سقوط لانس أمام مارسيليا بنتيجة (1-3)، على ملعب فيلودروم، في قمة الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وجاءت ثلاثية مارسيليا عن طريق أمين جويري "د3 و75" وإيثان نوانيري "د13"، فيما رد ريان فوفانا بهدف تقليص الفارق للضيوف بالدقيقة 85.

وتجمد رصيد لانس عند 43 نقطة، ليترك بساط الصدارة إلى باريس سان جيرمان، صاحب الـ45 نقطة، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى 38 نقطة.