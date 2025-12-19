أظهر نسخته المرعبة في فرنسا: مدرب لانس أطلق "وحش" سعود ليمزق فينيي .. ولكن عليك الحذر من خدعة الكأس!

رغم أن الاختبار كان سهلًا أمام فينيي، الذي يلعب في البطولة الوطنية 2 (الدرجة الرابعة في فرنسا)، إلا أن سعود عبد الحميد كان يحتاج إلى تلك المواجهة، ليثبت بأنه يستحق الفرصة.

وقرر ساج الدفع بسعود كلاعب وسط أيمن، في ظل اتجاهه لإراحة بعض الأساسيين، ليكشف الظهير السعودي عن مواهبه، بصناعة الهدف الأول الذي سجله ريان فوفانا بالدقيقة 17، قبل أن يترك بصمته الأولى في ملاعب فرنسا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

الهدف كشف عن مهارة سعود في استغلال المساحات، والتي منحته فرصة الانفراد والتحضير لتسديد الكرة في شباك الحارس بريان بيرنارد.

ورغم اتجاهه في بعض اللقطات نحو تفضيل التسديد عن التمرير في الزوايا الضيقة، إلا أن سعود - بشكل عام - كان يفعل كل شيء على الطرف الأيمن، يعود للدفاع، ويتواجد في منطقة الخصم، ويلعب بسلاح العرضيات والكرات الطويلة، كما امتلك الجرأة في تسديد أكثر من كرة على المرمى.

ولعل هذا الاختبار لم يكن شاقًا لسعود ورفاقه، كون لانس تقدم مبكرًا، وسجل ثلاثية، بالإضافة لركلتي جزاء تم احتسابهما للانس، قبل أن يهدرهما فلوريان سوتوكا ومالانج سار.

ورغم أن حارس فينيي، كان الأفضل في المواجهة، بتصديه لركلتي الجزاء وإنقاذ مرماه من 6 تسديدات، منها خمس داخل المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع لانس من تحقيق فوز عريض، في ليلة ترك فيها سعود بصمته الأولى تهديفيًا.

بشكل عام، كانت أرقام سعود عبد الحميد في مواجهة فينيي، على النحو التالي..

* هدف وتمريرة حاسمة.

* 3 تسديدات، منها اثنتان على المرمى.

* 119 لمسة للكرة، وتمريرتان حاسمتان، وصنع فرصة محققة.

* 6 كرات عرضية، منها اثنتان ناجحتان، ولعب كرتين طويلتين ناجحتين بنسبة 100%.

* 80 تمريرة قصيرة ناجحة بنسبة دقة (90%).

* استعادة الكرة 6 مرات، واعتراض الخصم مرة، وكسب 7 مواجهات ثنائية من أصل 11.