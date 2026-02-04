Goal.com
أحمد فرهود

أسرار سعود عبدالحميد تنكشف: وسط "وعد الرجال" من لانس.. الانقلاب على الهلال كذبة و"خيانة النصر" ممكنة

سعود عبدالحميد أسال الكثير من الحبر خلال الانتقالات الشتوية..

على وقع ضجيج الميركاتو، وأصداء الجماهير التي لم تغفر رحيله ولم تتوقف عن انتظاره؛ وجد الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد نفسه، في قلب العاصفة.

نعم.. سعود عاش شتاءً ساخنًا رغم برودة الأجواء الأوروبية، وصراعًا ذاتيًا لا يرحم؛ وذلك بين فكرة العودة إلى ناديه الأسبق الهلال في يناير 2026، أو استمرار التجربة الأوروبية.

هكذا كانت حكاية اللاعب، الذي قرر أن يترك "الراحة" في الديار ويختار "الغربة"، في صيف عام 2024؛ بحثًا عن كتابة المجد السعودي الغائب، في القارة العجوز.

وبعد إغلاق الميركاتو الشتوي رسميًا، وتأكُد فشل الهلال في استعادة سعود؛ غلب الفضول على عاشق الساحرة المستديرة، لمعرفة كواليس قرار الظهير الأيمن الدولي.

هُنا.. خرج مشعل السفاعي، وكيل أعمال سعود عبدالحميد، ليشرح عبر برنامج "نادينا"، كافة تفاصيل الميركاتو الشتوي الساخن؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه بأسلوب تحليلي شامل، في السطور القادمة.

    الهلال.. نهاية "جدل" انقلاب سعود عبدالحميد على ناديه الأسبق

    عندما رحل الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد عن نادي الهلال، في صيف عام 2024، لينضم إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ تعالت الأصوات بشأن خلافات عنيفة، بين اللاعب والزعيم.

    وقتها.. قيل إن سعود دخل في خلافات مع مسؤولي الهلال، بسبب رفضهم الاستغناء عنه؛ وسط تمسكه - أي اللاعب - بخوض تجربة الاحتراف، في الملاعب الأوروبية.

    ووصل الأمر ببعض التقارير؛ للتأكيد على أن سعود قرر عدم اللعب في صفوف الزعيم الهلالي مرة أخرى، حال عاد يومًا ما إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    إذًا.. هل هذه التقارير صحيحة وكانت سببًا في عدم انضمام سعود للهلال خلال يناير 2026؟!

    مشعل السفاعي، وكيل أعمال الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، أكد أن اللاعب لم يكن يُمانع العودة إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ إلا أن فريقه الحالي لانس الفرنسي - الذي يلعب في صفوفه معارًا من روما الإيطالي -، رفض الأمر تمامًا.

    لكن أيضًا.. السفاعي أكد أن سعود كان يرحب بالعودة إلى الهلال، معارًا لمدة 6 أشهر فقط - من يناير إلى يونيو 2026 -؛ وليس بشكلٍ دائم كما كان الزعيم يُريد، في البداية.

    السبب في ذلك؛ هو أن سعود كان يريد الحصول على دقائق لعب كثيرة مع الهلال قبل بطولة كأس العالم 2026، مع ضمان استمرار تجربته الاحترافية في الملاعب الأوروبية - عقب انتهاء الإعارة -.

    وبالتالي.. نستخلص بعض الأمور المهمة من تصريحات وكيل اللاعب، في هذه الجزئية؛ وهي على النحو التالي:

    * أولًا: لا صحة للتقارير التي تحدثت عن انقلاب سعود على الهلال، وقراره بعدم اللعب في صفوفه مجددًا.

    * ثانيًا: سعود لديه رغبة حقيقية في تحقيق النجاح بالملاعب الأوروبية، ويخشى نهاية هذا الحلم بالانتقال الدائم للهلال.

    * ثالثًا: رغم الحلم الأوروبي؛ يريد سعود الحصول على أكبر قدر من الدقائق، لضمان حجز مكان أساسي في تشكيل السعودية ببطولة كأس العالم 2026.

    النصر.. حقيقة "خيانة" سعود عبدالحميد للهلال مع الغريم التاريخي

    في عصر الاحتراف الآن، انتهت كلمة "الخيانة" من قاموس كرة القدم؛ حيث أصبح من الطبيعي أن نُشاهد لاعب ما ينشط في صفوف نادٍ، ثم ينتقل إلى غريمه التاريخي.

    إلا أنه بالرغم من ذلك، تظل العاطفة هي التي تتحكم في آراء المشجع المتعصب؛ لذلك اعتبر البعض أن عودة الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد إلى الملاعب السعودية من بوابة النصر، بمثابة الخيانة لناديه الأسبق الهلال.

    وتداولت أنباء قوية بالفعل، عن مفاوضات بين النصر وسعود؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    إذًا.. هل مفاوضات النصر مع سعود عبدالحميد في يناير 2026 صحيحة؟!

    هُنا.. نفى مشعل السفاعي، وكيل أعمال الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، تفاوض أي مسؤول نصراوي معه أو مع اللاعب؛ لضمه في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، بشكلٍ رسمي.

    أيضًا.. كذب السفاعي كافة التقارير التي تحدثت عن تواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع سعود عبدالحميد؛ لإقناعه بالعودة إلى الملاعب السعودية، من بوابة قلعة العالمي وليس الزعيم الهلالي.

    ومن تصريحات السفاعي، يُمكن أن نستخلص بعض الأمور المهمة عن قصة النصر وسعود؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: النصر لم يفكر في التعاقد مع سعود أساسًا، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    * ثانيًا: لم يغلق سعود الباب أمام النصر في المستقبل؛ كأحد الخيارات الممكنة، إذا قرر العودة إلى الملاعب السعودية.

    أي أن السفاعي، نفى وجود أي مفاوضات بين النصر وسعود في الشتاء؛ ولكنه لم يذكر أبدًا أن اللاعب من المستحيل أن ينضم إلى هذا النادي، مراعاة لمشاعر الهلال مثلًا.

    العروض الأوروبية.. سعود عبدالحميد "ينجو" من الفخ الإسباني

    اعترف مشعل السفاعي، وكيل أعمال الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، بتلقيه مجموعة من العروض الأوروبية، خاصة من إسبانيا؛ للتعاقد مع اللاعب، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    هذه العروض الإسبانية؛ كانت من فريق رايو فاييكانو، إلى جانب ديبورتيفو لاكورونيا الناشط في الدرجة الثانية.

    وأشار السفاعي إلى أنه ناقش هذه العروض مع سعود، أثناء تواجده في العاصمة السعودية الرياض، خلال فترة الإجازة التي تحصل عليها بشهر ديسمبر 2025.

    وبعد مناقشات طويلة؛ قرر الظهير الأيمن الدولي رفض هذه العروض، وعدم الانتقال إلى رايو فاييكانو أو ديبورتيفو لاكورونيا.

    إذًا.. هل قرار سعود عبدالحميد برفض العرضين الإسبانيين في يناير 2026 كان صحيحًا؟!

    بالطبع.. نحن لا نستطيع أن نجزم 100%، هل القرار كان صحيحًا أم لا، لأن المتغيّرات في كرة القدم سريعة وغير متوقعة؛ لكننا على الورق من الممكن أن نقول إنه موفق، للأسباب الآتية:

    * أولًا: رايو فاييكانو يلعب بطريقتي "4-2-3-1" و"4-3-3"، أي أن سعود سيلعب كـ"ظهير" تقليدي، وليس وسط ميدان أيمن؛ مثلما فعل في بعض المباريات مع روما ولانس.

    * ثانيًا: رايو فاييكانو يمتلك واحدًا من أفضل الأظهرة اليمنى في الملاعب الإسبانية - الروماني أندري راتيو -، الذي حظيّ باهتمام كبير من العملاق الكتالوني برشلونة؛ وهو ما كان يعني أن سعود لن يحصل على دقائق لعب كثيرة.

    * ثالثًا: فرصة لعب سعود عبدالحميد مع ديبورتيفو لاكورونيا، كانت كبيرة بالفعل، لأن النادي كان يبحث عن ظهير أيمن في "الشتوية"؛ حيث تعاقد مع أدريا ألتيميرا من فياريال، بعد فشل صفقة سعود.

    * رابعًا: رغم تاريخ ديبورتيفو لاكورونيا العملاق، وامتلاكه أجواء جماهيرية رائعة؛ إلا أن انتقال سعود لهذا النادي كان بمثابة الخطوة للخلف، لأنه يلعب حاليًا في الدرجة الثانية الإسبانية.

    بمعنى.. أنه على الورق قد يكون قرار سعود عبدالحميد، بالاستمرار مع فريق لانس الأول لكرة القدم، وعدم الانتقال إلى الملاعب الإسبانية؛ صحيحًا كما ذكرنا.

    خطط لانس.. النادي الفرنسي يفي بـ"وعد الرجال" مع سعود عبدالحميد!

    أخيرًا.. تطرق مشعل السفاعي، وكيل أعمال الظهير الدولي سعود عبدالحميد، إلى وضع اللاعب في نادي لانس الفرنسي؛ بعد فشل عودته إلى الهلال "معارًا"، ورفض العروض الإسبانية سالفة الذكر.

    وأعلن السفاعي جلوسه هو وسعود مع المدير الرياضي لنادي لانس، بالإضافة إلى المدير الفني للفريق الأول؛ لمعرفة خططهما بشأن اللاعب، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

    وحسب ما ذكره السفاعي، في هذه الجزئية؛ فإن خطط لانس بشأن سعود - البالغ من العمر 26 سنة -، هي كالآتي:

    * أولًا: حصول سعود على دقائق لعب عديدة؛ بالمقارنة مع النصف الأول من الموسم.

    * ثانيًا: وجود تفكير جدي في تفعيل شراء سعود نهائيًا من روما صيف 2026؛ إذا واصل مستوياته الجيدة مؤخرًا.

    وبالفعل.. ملامح خطط لانس بدأت تتضح منذ يناير 2026؛ حيث شارك اللاعب في 4 مباريات "أساسيًا" من أصل خمس، وأكمل اثنتين منهم حتى النهاية.

    أما في النصف الأول من الموسم الحالي، وتحديدًا من أغسطس إلى ديسمبر 2025؛ لم يشارك سعود سوى في مباراتين فقط "أساسيًا"، من أصل 17 لقاءً.

    وبالتالي.. نستطيع أن نقول بإن خطط لانس حقيقية وليست مجرد وعود؛ وهو ما يجعل سعود عبدالحميد يطمئن في الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026.

