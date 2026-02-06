Goal.com
أحمد فرهود

تذكروا كلمات سعود الصرامي: مخطط "إضراب" كريستيانو رونالدو جاهز قبل صفقة كريم بنزيما.. ولنا في نجم برشلونة عبرة!

أزمة كريستيانو رونالدو أسالت الكثير من الحبر..

يُعيش الوسط الرياضي العالمي حاليًا، على وقع "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن المباريات.

"إضراب" رونالدو عن مباريات النصر، تحوّل إلى زلزال رياضي تجاوز ارتداداته حدود المستطيل الأخضر؛ فبينما سارعت منصات التواصل الاجتماعي لربط الأمر بانتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الغريم التاريخي الهلال، تُشير كواليس العالمي إلى أن المشهد أكثر تعقيدًا.

إن ما يحدُث اليوم من الأسطورة البرتغالية، الذي أكمل عامه الـ41؛ يبدو أنه أمر مخطط له منذ مدة، إذا ما تذكرنا حديث الإعلامي الرياضي سعود الصرامي - المقرب من النصر -.

أي أن صفقة انتقال بنزيما، من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال؛ ربما لم تكن سوى المبرر لتنفيذ أمر مُتفق عليه سابقًا، بين رونالدو والمقربين منه.

وسنحاول في السطور القادمة، استعراض ملامح أزمة كريستيانو رونالدو؛ منذ تصريحات الصرامي، وحتى دخول اللاعب في "إضراب" عن المباريات..

    كريستيانو رونالدو وخطة "الإجازة المؤقتة" في نادي النصر

    الإعلامي الرياضي سعود الصرامي خرج يوم 15 يناير 2026، بتصريحات تم وصفها بـ"الغريبة"؛ وذلك عندما أعلن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يُفكر في أخذ إجازة من أسبوعين لشهر.

    الصرامي قال وقتها في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، إن رونالدو يشعُر أنه يتم تحميله مسؤولية ما يحدث في النصر؛ لذلك يُفكر في أخذ إجازة مؤقتة، لرؤية ما سيحدث من بعيد.

    وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الأسطورة البرتغالية، أخبر المقربين منه بهذا الأمر؛ وذلك بعد خسارة النصر (1-3) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    والمقصود من جملة أن رونالدو يشعُر بأنه سبب ما يحدث في النصر أو أنه يتم تحميله المسؤولية؛ هو الآتي:

    * أولًا: عدم تدعيم النصر بالشكل الكافي؛ بحجة رواتبه الضخمة.

    * ثانيًا: اتهامه بأنه عبء على الفريق؛ رغم الأهداف العديدة التي يسجلها.

    وبالتالي وحسب تحليل حديث الصرامي؛ أراد رونالدو أن يُشاهد ما سيحدث في النصر "فنيًا وإداريًا"، خلال فترة الإجازة المؤقتة.

    عندما وجد كريستيانو رونالدو سببًا مشروعًا لـ"الإضراب"!

    رغم تصريحات الإعلامي الرياضي سعود الصرامي - سالفة الذكر -؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو واصل اللعب مع فريق النصر الأول لكرة القدم، لعدة مباريات متتالية.

    مشاركة رونالدو استمرت إلى أن توقف يوم 2 فبراير 2026؛ وذلك احتجاجًا على الميركاتو الشتوي الناري للغريم التقليدي الهلال، وتعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    وهذا يثبت مجموعة من الأمور، التي يجب التوقف عندها؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رونالدو يشعُر بالإحباط أساسًا مما يحدث في النصر؛ منذ فترة طويلة.

    * ثانيًا: توقف رونالدو عن المباريات كما قال الصرامي؛ كان يحتاج فقط لسببٍ مشروع.

    * ثالثًا: لا يوجد سبب مشروع لتوقف رونالدو عن المباريات؛ أكثر من ميركاتو الهلال الناري.

    وأساسًا.. قبل ميركاتو الهلال الناري في "يناير 2026"؛ واصل النصر نكساته داخل أرضية الملعب، ومنها خسارة نهائي السوبر السعودي وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين.

    حتى أن النصر فرط في "صدارته" لمسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026، بـ4 تعثرات متتالية - 3 هزائم وتعادل -، قبل ميركاتو الهلال.

    إذًا.. الأسطورة البرتغالية يشعُر أن هُناك أزمة حقيقية في النصر، بعيدًا عن ميركاتو الهلال أو صفقة بنزيما؛ ولكنه استغل هذا الأمر الأخير لصالحه، في النهاية.

    كريستيانو رونالدو يتخبط بين "مؤامرة الهلال وفشل النصر"

    وحديثنا سالف الذكر، ليس فيه أي تشكيك لـ"ولاء" الأسطورة كريستيانو رونالدو لنادي النصر؛ فكما ذكر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، هذا اللاعب "يحب" العالمي بالفعل.

    لكن.. يبدو أن رونالدو لن يتحمل ضغوطات "الفشل" مجددًا؛ خاصة أنه لم يتوّج بأي لقب كبير مع النصر منذ الانضمام إليه في يناير 2023، سوى كأس الملك سلمان للأندية العربية.

    وكما قال أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند لشبكة قنوات "ثمانية"، خلال تحليله لإحدى مباريات النصر: "أنا أعرف رونالدو جيدًا؛ هو شخص فائز بطبعه.. سيموت إذا لم يتوّج بلقب الدوري السعودي".

    ووسط ذلك.. يتخبط رونالدو بين وجود مؤامرة لصالح الغريم التاريخي الهلال، والفشل الإداري للعالمي نفسه.

    وهُناك مجموعة من العوامل؛ تجعلنا نقول إن النصر هو من أوصل نفسه لهذه الحالة في المقام الأول، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهلال لديه داعم قوي مثل الأمير الوليد بن طلال؛ بينما ابتعدت كل الشخصيات النصراوية الكبيرة، بشكلٍ غريب.

    * ثانيًا: الخلافات الداخلية في النصر؛ مثل أزمة الرئيس التنفيذي السابق ماجد الجمعان، والتي وصلت للمحاكم.

    * ثالثًا: صرف أموال ضخمة في صفقات ليست أولوية؛ مثل ضم المهاجم الكولومبي جون دوران في يناير 2025 - مقابل 75 مليون يورو -، مع ترك مراكز كالارتكاز والظهير وقتها.

    بمعنى.. النادي الذي يتعاقد مع لاعب بـ75 مليون يورو في يناير 2025، ومن ثم يضم أسماء عالمية مثل "البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينجسلي كومان والإسباني إينيجو مارتينيز" في صيف نفس العام؛ من المستحيل أنه لا يتحصل على الدعم، أو يتعرض لمؤامرة.

    وقد يقول البعض إن أشخاص من الخارج - منتمين لأندية منافسة -، هم من يفرضون هذه الصفقات على العالمي؛ ولكن الإجابة هُنا ستكون بسيطة، وهي: "الجمعان - النصراوي الكبير - هو من ضم دوران وجيسوس هو من اختار فيليكس وكومان".

    كلمة أخيرة.. لنا في نجم برشلونة عبرة فيما يحدث مع كريستيانو رونالدو

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن أزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في النصر، قد تكون أبعد من ميركاتو الهلال الشتوي.

    وما جعلنا نفكر في هذه الاحتمالية، هو ما ذكره الإعلامي الرياضي سعود الصرامي؛ قبل ميركاتو الهلال الناري، بعدة أيام أساسًا.

    ويُعاني رونالدو حاليًا من "تراكمات نفسية" على الأغلب، قد لا تكون كلها متعلقة بميركاتو الهلال، أو دعم الغريم التاريخي على حساب النصر.

    وبناء على ذلك.. ربما رونالدو احتاج إلى "إجازة نفسية وذهنية"، مثلما فعل النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، قلب دفاع العملاق الإسباني برشلونة.

    أراوخو بعد طرده في مواجهة برشلونة وتشيلسي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ أخبر الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك، أنه مُتعب نفسيًا ويحتاج للابتعاد عن كرة القدم.

    تعب أراوخو النفسي والذهني، كان نتيجة "تراكمات"، وليس بسبب الطرد في مباراة بالطبع؛ حيث تم تحميل هذا اللاعب مسؤولية الكثير من نكسات برشلونة سابقًا، خاصة في البطولة الأوروبية.

    وذلك يحدث مع عديد اللاعبين، ويبدو أن رونالدو أحدهم؛ بعد 3 سنوات من الصدمات المتتالية، بقميص فريق النصر الأول لكرة القدم.

    إلا أنه من الواجب على الأسطورة البرتغالية، أن يتذكر أن فارق النقاط بين فريقه والهلال "4 فقط" حاليًا - مع مباراة أقل للنصر -؛ وبالتالي يجب أن يدعم العالمي من أرضية الملعب، لا أن يبتعد ويثير أزمة بهذا الشكل.

