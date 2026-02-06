تذكروا كلمات سعود الصرامي: مخطط "إضراب" كريستيانو رونالدو جاهز قبل صفقة كريم بنزيما.. ولنا في نجم برشلونة عبرة!

يُعيش الوسط الرياضي العالمي حاليًا، على وقع "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن المباريات.

"إضراب" رونالدو عن مباريات النصر، تحوّل إلى زلزال رياضي تجاوز ارتداداته حدود المستطيل الأخضر؛ فبينما سارعت منصات التواصل الاجتماعي لربط الأمر بانتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الغريم التاريخي الهلال، تُشير كواليس العالمي إلى أن المشهد أكثر تعقيدًا.

إن ما يحدُث اليوم من الأسطورة البرتغالية، الذي أكمل عامه الـ41؛ يبدو أنه أمر مخطط له منذ مدة، إذا ما تذكرنا حديث الإعلامي الرياضي سعود الصرامي - المقرب من النصر -.

أي أن صفقة انتقال بنزيما، من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال؛ ربما لم تكن سوى المبرر لتنفيذ أمر مُتفق عليه سابقًا، بين رونالدو والمقربين منه.

وسنحاول في السطور القادمة، استعراض ملامح أزمة كريستيانو رونالدو؛ منذ تصريحات الصرامي، وحتى دخول اللاعب في "إضراب" عن المباريات..