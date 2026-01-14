Cristiano Ronaldo Khaled bin Fahd Al Nassr GOAL OnlyGoal AR
أحمد فرهود

قرارات عظيمة "بداية من الشامخ ووصولًا لثنائية خالد بن فهد وكريستيانو رونالدو" .. النصر علمنا أن السعادة لا تدوم طويلًا!

أهلًا بكم في نادي النصر لـ"السعادة المؤقتة"..

ترجم جمهور النصر في السنوات الماضية، معنى "الوفاء الحقيقي" على أرض الواقع؛ فهم ما يزالوا يساندون ناديهم بقوة، رغم النكسات الرياضية والإدارية المتكررة.

و"النكسة" هي أن توهم شخصٍ ما، بأن هُناك إنجاز كبير قادم؛ ثم تكون المفاجأة هي الفشل، أو الهزيمة النكراء.

وجمهور النصر عاش هذا الإحساس أكثر من مرة، على مدار السنوات الماضية؛ فهم يسعدون بقرار ما في ناديهم، قبل أن يتحوّل إلى كابوس حقيقي.

وإذا ركزنا على السنوات السبع أو الثماني الماضية فقط، وتحديدًا منذ بداية الطفرة في الرياضة السعودية؛ سنجد أن هُناك العديد من القرارات المهمة التي اتخذها العالمي، سواء رياضيًا أو إداريًا.

معظم هذه القرارات أسعدت الجماهير النصراوي كثيرًا، ولكنها كانت لفترة قصيرة للغاية؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه، في السطور القادمة..

  • Saud Al Suwailm - al nassr fanssocial gfx

    سعود آل سويلم.. "الشامخ" الذي رحل سريعًا عن رئاسة النصر

    في عام 2018.. وصل اسم شاب إلى كرسي رئاسة نادي النصر؛ وهو سعود آل سويلم الذي حقق معه الفريق الأول لكرة القدم، آخر لقب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين - حتى الآن -.

    آل سويلم أو "الشامخ" كما يحب لعشاقه أن يطلقوا عليه؛ دخل قلوب جماهير النصر في موسم رياضي واحد فقط "2018-2019"، بسبب أسلوب إدارته الرائع.

    أسلوب آل سويلم جمع بين "العاطفة والحزم"؛ حيث كان قريبًا جدًا من اللاعبين وصديقًا لمعظمهم، وفي نفس الوقت قويًا في اتخاذ القرارات.

    ليس هذا فقط.. آل سويلم كان يدافع عن مصالح النصر بقوة؛ سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أو في المكاتب المغلقة.

    وشعر جمهور النصر بسعادة كبيرة جدًا، بامتلاك رئيس بهذا الأسلوب؛ متوقعين أن يسيطر فريقهم على جميع الألقاب، معه.

    إلا أن هذه السعادة لم تدم كثيرًا؛ حيث أعلن آل سويلم رحيله عن النصر صيف 2019، بسبب ما وصفه بـ"الأمور غير المريحة" في الوسط الرياضي.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Robo GFX GOAL ONLYGOAL AR

    كريستيانو رونالدو.. صفقة القرن التي لم تظهر نتائجها إلى الآن

    فجّر نادي النصر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم؛ عندما حسم "صفقة القرن" في يناير من عام 2023، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    تعاقد النصر مع رونالدو؛ جاء بعدما تم إقناعه بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية، في أعقاب فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

    وتوقع الكثيرون أن يعود الفريق النصراوي، إلى منصات التتويج مجددًا؛ وذلك بامتلاك أسطورة بعقلية وإمكانات رونالدو، في صفوفه.

    وبما أنه "ليس كل ما يتمناه المرء يدركه"؛ فقد فشلت صفقة رونالدو في النصر رياضيًا، حتى الآن على الأقل.

    نعم.. رونالدو توّج موسمين متتاليين "2023-2024" و"2024-2025"، بلقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلا أنه لم يستطع إعادة الفريق الأول إلى منصات التتويج، سواء محليًا أو قاريًا.

    واللقب الوحيد الذي تحصل عليه النصر، في عهد الأسطورة البرتغالية؛ كان كأس الملك سلمان للأندية العربية، والذي لا يعتبر رسميًا بالمعنى الحرفي - رغم اعتراف برنامج توثيق البطولات به -.

    ومن هُنا.. نستطيع القول بعد 3 سنوات من التعاقد مع رونالدو؛ إن جمهور النصر لم يسعد كثيرًا بـ"صفقة القرن"، وذلك بسبب دوامة انتكاسات الفريق الأول.

  • Khaled bin Fahd NassrGOAL AR

    خالد بن فهد.. ثنائية "الرمز" وكريستيانو رونالدو تنتهي قبل أن تبدأ

    خلال العام الماضي.. ظهرت أنباء قوية للغاية، عن إمكانية تملك الأمير خالد بن فهد لنادي النصر؛ بالاشتراك مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    ابن فهد أو "الرمز" كما يُلقب، هو أكبر داعم للنصر عبر التاريخ؛ بينما رونالدو هو أسطورة خالدة، في عالم الساحرة المستديرة.

    ولذلك.. حظيت أنباء تملك الثنائي لنادي النصر، بتأييد كبير من جماهير قلعة العالمي؛ وسط ترقب وشغف لإتمام الصفقة، في أسرع وقتٍ ممكن.

    ورأى الكثيرون أن النصر، سيستفيد من ثنائية ابن فهد ورونالدو بشكلٍ كبير للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قوة اقتصادية كبيرة؛ باجتماع اثنين من أغنى الرجال معًا.

    * ثانيًا: قدرة على جلب عقود رعاية ضخمة؛ بسبب علاقات الرمز واسم الدون.

    * ثالثًا: إقناع أبرز نجوم العالم؛ من أجل الانضمام إلى فريق النصر الأول لكرة القدم

    لكن.. هذه الثنائية انتهت قبل أن تبدأ حتى؛ حيث أعلن الأمر خالد بن فهد ابتعاده عن الوسط الرياضي، خلال الفترة الماضية.

    ابتعاد ابن فهد جاء بسبب التغييرات الكبيرة التي حدثت في الوسط الرياضي؛ مثل تحوّل ملكية النصر إلى صندوق الاستثمارات السعودي، واختلاف منظور الإدارة.

  • Majed Al Jamaan Al Nassr FansSocial gfx/ Goal Arabia

    ماجد الجمعان.. حلم الجماهير يتحوّل إلى كابوس داخل النصر

    لفترة طويلة.. اشتكى جمهور النصر، من عدم وجود رئيس تنفيذي "خبير" في ناديهم؛ يقود سفينة قلعة العالمي، ويتخذ القرارات التي تتناسب مع قيمة هذا الكيان الرياضي الكبير.

    الشكوى الجماهيرية انتهت، في يناير من عام 2025؛ بمجرد الإعلان عن تعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا للنصر.

    وأيّد عشاق العالمي قرار تعيين الجمعان، في هذا المنصب المهم داخل النادي؛ وذلك لعدة أسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: يمتلك خبرة رياضية عالمية؛ حيث عمل في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    * ثانيًا: لديه علاقات دولية كبيرة؛ تساهم في حسم عديد الأمور الرياضية والإدارية.

    * ثالثًا: عاشق لنادي النصر؛ وذلك باعتباره أحد أبناء هذا الكيان الرياضي الكبير.

    ورغم ذلك.. لم يسعد الجمهور النصراوي كثيرًا، بقرار تعيين الجمعان في هذا المنصب؛ حيث اشتعلت صراعات إدارية كبيرة داخل النادي، أدت إلى الإطاحة بهذا الرجل في يونيو 2025.

    الأمر لم يقتصر على "إقالة" الجمعان فقط؛ حيث تم توجيه اتهامات خطيرة إليه تتعلق بـ"تجاوزات إدارية ومالية"، الأمر الذي رد عليه ماجد برفع شكاوى ضد النصر ومسؤوليه.

    وبالتالي.. تحوّل أحد أحلام جمهور النصر، بامتلاك رئيس تنفيذي خبير وقوي وعاشق للنادي؛ إلى كابوس حقيقي.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج جيسوس.. "المُنقذ" يغرق بشكلٍ مفاجئ مع نادي النصر

    أحد أكثر القرارات التي نالت إعجاب جماهير نادي النصر؛ كانت التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس في صيف 2025، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    جماهير النصر تحمست كثيرًا للتعاقد مع جيسوس، مع توقعات كبيرة بأنه سيكون "المُنقذ" للفريق الأول الذي يعيده لمنصات التتويج؛ وذلك لعديد الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: على علم بكل تفاصيل الكرة السعودية؛ حيث أشرف على تدريب الهلال في "ولايتين" سابقًا.

    * ثانيًا: علاقته القوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ مهاجم الفريق النصراوي.

    * ثالثًا: لا يذهب إلى أي نادٍ حول العالم تقريبًا؛ إلا ويترك بصمة بالتتويج بالألقاب.

    * رابعًا: شخصية قيادية قوية وحازمة؛ وهو أمر يحتاجه النصر كثيرًا.

    وبالفعل.. بداية العالمي مع جيسوس في موسم 2025-2026، كانت مبشرة جدًا؛ وذلك بالتأهُل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2" بالعلامة الكاملة من مجموعته، وتصدر دوري روشن السعودي بـ10 انتصارات من عشر مباريات.

    إلا أن الأمور انقلبت تمامًا في الفترة الأخيرة؛ حيث ودع النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من ثمن النهائي، مع فقدان "صدارة" دوري روشن السعودي.

    وخسر النصر "صدارة" الدوري، بعد التعثر في 4 مباريات متتالية، بالتعادل مع الاتفاق والهزيمة من الأهلي والقادسية والهلال تواليًا؛ ليبتعد بفارق 7 نقاط كاملة عن الزعيم، صاحب "المركز الأول" حاليًا.

    أي أن الجمهور النصراوي لم يفرح كثيرًا بصفقة جيسوس؛ وإن كان ما يزال هُناك وقت للتصحيح، إنقاذ ما يُمكن إنقاذه في الموسم الحالي.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
0