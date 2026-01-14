قرارات عظيمة "بداية من الشامخ ووصولًا لثنائية خالد بن فهد وكريستيانو رونالدو" .. النصر علمنا أن السعادة لا تدوم طويلًا!

ترجم جمهور النصر في السنوات الماضية، معنى "الوفاء الحقيقي" على أرض الواقع؛ فهم ما يزالوا يساندون ناديهم بقوة، رغم النكسات الرياضية والإدارية المتكررة.

و"النكسة" هي أن توهم شخصٍ ما، بأن هُناك إنجاز كبير قادم؛ ثم تكون المفاجأة هي الفشل، أو الهزيمة النكراء.

وجمهور النصر عاش هذا الإحساس أكثر من مرة، على مدار السنوات الماضية؛ فهم يسعدون بقرار ما في ناديهم، قبل أن يتحوّل إلى كابوس حقيقي.

وإذا ركزنا على السنوات السبع أو الثماني الماضية فقط، وتحديدًا منذ بداية الطفرة في الرياضة السعودية؛ سنجد أن هُناك العديد من القرارات المهمة التي اتخذها العالمي، سواء رياضيًا أو إداريًا.

معظم هذه القرارات أسعدت الجماهير النصراوي كثيرًا، ولكنها كانت لفترة قصيرة للغاية؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه، في السطور القادمة..