سر قوة ريال مدريد أصبح في كتالونيا .. "بابا نويل" يظهر مبكرًا لبرشلونة ولمحة من شخصية ميسي تظهر على لامين يامال!

استحق برشلونة الفوز بالمباراة دون شك، فقد كان الطرف الأفضل على أرض الملعب، ولكنه في نفس الوقت استفاد من هدية ريناتو فيجا الغريبة في الشوط الأول، لقد وجد في فياريال "بابا نويل" رغم بقاء عدة أيام على موعد ظهوره!

برشلونة تقدم بهدفه الأول بواسطة رافينيا من ركلة جزاء، ورغم أفضليته الفعلية على أرض الملعب إلا أنه لم يكن في مأمن أبدًا من ضربات الغواصات الصفراء، حيث تعرض مرماه لعدة هجمات وأخطأ لاعبوه كثيرًا، وذلك أمر سنتحدث عنه لاحقًا، ولكن كل هذا تغير بعد الدقيقة الـ39، والتي شهدت طرد مدافع فياريال ريناتو فيجا بعد خطأ ساذج مكشوف لم يكن له أي داعٍ ضد لامين يامال!

فيجا تدخل بخطأ عنيف جدًا جعله يستحق البطاقة الحمراء، والغريب أنه لم يكن في مكان قريب من مرماه أو لإفساد هجمة خطيرة أو حتى بعد مشادة عنيفة بين اللاعبين، بل كان كل شيء مثاليًا على الملعب، فلماذا هذا الخطأ؟ لا أحد يعلم! كانت بالفعل بمثابة هدية من "بابا نويل" الغواصات الصفراء.