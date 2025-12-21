أنهى برشلونة مبارياته في عام 2025 بانتصار ثمين على فياريال خارج ملعبه بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده على صدارة جدول ترتيب الليجا إلى 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارده ريال مدريد. دعونا نستعرض أبرز نقاط المباراة التي أقيمت في ملعب لا سيراميكا بدلًا من ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
سر قوة ريال مدريد أصبح في كتالونيا .. "بابا نويل" يظهر مبكرًا لبرشلونة ولمحة من شخصية ميسي تظهر على لامين يامال!
استحق برشلونة الفوز بالمباراة دون شك، فقد كان الطرف الأفضل على أرض الملعب، ولكنه في نفس الوقت استفاد من هدية ريناتو فيجا الغريبة في الشوط الأول، لقد وجد في فياريال "بابا نويل" رغم بقاء عدة أيام على موعد ظهوره!
برشلونة تقدم بهدفه الأول بواسطة رافينيا من ركلة جزاء، ورغم أفضليته الفعلية على أرض الملعب إلا أنه لم يكن في مأمن أبدًا من ضربات الغواصات الصفراء، حيث تعرض مرماه لعدة هجمات وأخطأ لاعبوه كثيرًا، وذلك أمر سنتحدث عنه لاحقًا، ولكن كل هذا تغير بعد الدقيقة الـ39، والتي شهدت طرد مدافع فياريال ريناتو فيجا بعد خطأ ساذج مكشوف لم يكن له أي داعٍ ضد لامين يامال!
فيجا تدخل بخطأ عنيف جدًا جعله يستحق البطاقة الحمراء، والغريب أنه لم يكن في مكان قريب من مرماه أو لإفساد هجمة خطيرة أو حتى بعد مشادة عنيفة بين اللاعبين، بل كان كل شيء مثاليًا على الملعب، فلماذا هذا الخطأ؟ لا أحد يعلم! كانت بالفعل بمثابة هدية من "بابا نويل" الغواصات الصفراء.
لطالما تمتع ريال مدريد بسر ساهم كثيرًا في انتصاراته وقلبه للمباريات وخروجه من مآزق عديدة ... وهو حارس المرمى تيبو كورتوا.
سر قوة ريال مدريد لم تكن فقط في تصديات كورتوا الإعجازية، بل قدرته على الحفاظ على تقدم الفريق الضئيل المحفوف بالمخاطر أو قدرته على قيادة الفريق للصمود دفاعيًا حتى يتقدم بالهدف المنشود .. ذلك كله كان يُقوي الفريق ويُحطم معنويات المنافس.
جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف اليوم تأكيدًا جديدًا. نجم إسبانيول السابق أكد أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق، وقد ظهر اليوم كيف استطاع حماية عرين فريقه من عدة هجمات خطيرة لأصحاب الملعب نتيجة أخطاء قاتلة من زملائه في الدفاع والوسط.
جارسيا تصدى اليوم لـ5 تسديدات من جانب فياريال، وهناك واحدة لم تُحتسب لأن مهاجم الغواصات الصفراء كان متسللًا، ولكنها كانت الأعظم في اللقاء من جانبه، وقد ساهم بذلك في الفوز الثمين والحفاظ على فارق الصدارة مع ريال مدريد.
الدفاع بين أراوخو ومارتين
الأخطاء الفردية من مدافعي برشلونة اليوم كانت حاضرة وتسببت بخطورة كبيرة على مرمى الفريق، خاصة في الشوط الأول، ولكن كانت هناك إيجابية واحدة في الجانب الدفاعي وهي عودة ضبط مصيدة التسلل من جديد بعد فترة من الترنح والأخطاء القاتلة في تنفيذها، ولعل مواجهة تشيلسي هي الدليل الأوضح.
السر الأهم في ذلك هو عودة المدافع رونالدو أراوخو، والذي رغم أنه يمتلك بعض الخصائص المميزة دفاعيًا إلا أنه كارثة في تنفيذ مصيدة التسلل، وقد أخطأ عدة مرات في المباريات الأخيرة قبل غيابه، وقد ظهر كيف انصلح الحال كثيرًا بابتعاده واليوم خير دليل، حيث وقع لاعبو فياريال في مصيدة التسلل 6 مرات، وتقريبًا لم ينجحوا أبدًا في اخترقها.
النقطة الثانية في دفاع البارسا هي الحضور الإيجابي للظهير الذي تحول إلى مدافع مؤخرًا، جيرارد مارتين، حيث أدى مباراة جيدة جدًا رغم وجود بعض الأخطاء القابلة للإصلاح مستقبلًا.
المدافع الشاب ساهم بـ3 تدخلات دفاعية، وقد وصلت دقة تمريراته إلى 92%، وخاض مواجهتين فرديتين أرضيتين فاز بواحدة، وفاز بالوحيدة الهوائية، وقد استعاد الاستحواذ مرتين.
مارتين أظهر أنه قادر على إفادة البارسا في قلب الدفاع أكثر من جانبه، وهذا من مكاسب المدرب هانز فليك في الأسابيع الأخيرة.
ظهور لمحة من شخصية ميسي
تعرض لامين يامال لخطأ عنيف وقوي من ريناتو فيجا عند الدقيقة الـ39 من المباراة، وقد طُرد مدافع فياريال على أثر هذا التدخل القاسي.
خرج الفتى الإسباني الموهوب من الملعب للعلاج وعاد بعدها، ومع أول لمسة للكرة راوغ خصمه بطريقة جميلة وقد تُوصف بالمهينة! هذا بالضبط ما كان يفعله ميسي بعد تعرضه للأخطاء العنيفة من خصومه.
ميسي كان يلعب بـ "غل" كبير بعد تعرضه للأخطاء، كان ينفجر في وجه خصومه مهاريًا، يتخطى هذا ويُهين ذاك ويُراوغ ثالث ويتخطى رابع، ولامين يامال أظهر لمحة من تلك الميزة الشخصية بما فعله بعد العودة للملعب مباشرة عقب تعرضه للخطأ العنيف.
لامين يامال إن امتلك هذه الرغبة الهائلة في اللعب والعطاء على أرض الملعب دومًا ودون أي محفزات إضافية من الخصوم، سيكون أقوى مما هو الآن كثيرًا، باختصار .. أن يستلهم روح وجهد وعطاء زميله رافينيا!