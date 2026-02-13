Getty Images
"سخيف" - سير جيم راتكليف يتعرض لانتقادات من قائد منتخب إنجلترا للرجبي مع استمرار الانتقادات حول تصريحاته بشأن الهجرة
رد فعل راتكليف
أثار راتكليف ردود فعل عنيفة من داخل اللعبة بعد تعليقاته غير المبررة حول الهجرة في مقابلة مع قناة سكاي نيوز. قال مؤسس INEOS إن المملكة المتحدة "استُعمرت من قبل المهاجرين". أثارت تعليقاته اشمئزازًا، ورد عليه إيتوجي، قائد منتخب إنجلترا في الرجبي، بحدة.
غاب إيتوجي عن بداية معسكر تدريب بطولة الأمم الستة لحضور جنازة والدته في نيجيريا.
وقال، وفقًا لصحيفة The Guardian: "من الواضح أنني لا أتغاضى عن اللغة التي استخدمها.
لقد ولدت في هذا البلد من أصول نيجيرية وأعتقد أنه من السخف القول إن بريطانيا العظمى قد استُعمرت من قبل المهاجرين لأن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. أعتقد أن هذا خطأ".
كما أعرب عن فخره بتمثيل بلده، مضيفًا: "كان من الرائع العودة إلى إنجلترا؛ فهذا أحد الأشياء التي كانت تحبها أمي. أنا لا أنتمي إلى عائلة تقليدية تعشق الرجبي، لكن والديّ أصبحا من عشاق الرجبي تمامًا. كانت أمي دائمًا تحب حقيقة أنني كنت ممثلًا لهذا الفريق".
راتكليف يثير ردود فعل عنيفة
أثارت تعليقات راتكليف موجة من ردود الفعل السلبية.
وقد طُلب من الملياردير المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، الذي يقيم في موناكو، الاعتذار بعد أن أدلى بتصريحات لـ"سكاي نيوز" قال فيها: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال. لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر تعليقات راتكليف بأنها "مسيئة وخاطئة" وطلب من المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد الاعتذار. كما تحدث آندي بورنهام عن كلمات راتكليف، ووصفها بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة" ودعا الرجل البالغ من العمر 73 عامًا إلى التراجع عن تعليقاته.
محاولة راتكليف الاعتذار
أصدر راتكليف بيانًا جاء فيه: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلقهم، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والإدارة الجيدة التي تدعم النمو الاقتصادي. لقد أدليت بتعليقاتي أثناء الإجابة على أسئلة حول سياسة المملكة المتحدة في قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب، حيث كنت أناقش أهمية النمو الاقتصادي والوظائف والمهارات والتصنيع في المملكة المتحدة. كان قصدي التأكيد على أن الحكومات يجب أن تدير الهجرة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في المهارات والصناعة والوظائف حتى يتشارك الجميع في الرخاء على المدى الطويل. من الأهمية بمكان أن نحافظ على نقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه المملكة المتحدة".
كما ردّت منظمة مشجعي مانشستر يونايتد (MUST) على تصريحات راتكليف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت: "مانشستر يونايتد ملك لجميع مشجعيه. لا ينبغي أن يشعر أي مشجع بأنه مستبعد من متابعة أو دعم النادي بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو خلفيته. يجب أن تسهل تعليقات القيادة العليا للنادي عملية الإدماج، لا أن تصعبها. لا يتعلق الأمر بالسياسة؛ بل يتعلق بضمان أن يتصرف أمناء مانشستر يونايتد بطريقة توحد المشجعين بدلاً من تهميش أي جزء من قاعدة مشجعينا".
تقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الآن بمراجعة تعليقات راتكليف لمعرفة ما إذا كان هناك خرق للقواعد، وفقًا لموقع The Athletic. تنص قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أن "المشاركين" - ومنهم راتكليف بصفته مديرًا لمانشستر يونايتد - يجب أن يتصرفوا بما يخدم مصلحة اللعبة ويتجنبوا السلوك غير اللائق أو المشين.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تأتي قصة راتكليف في وقت استبدل فيه مانشستر يونايتد روبن أموريم بمايكل كاريك كمدرب، وحقق خمس مباريات دون هزيمة ليعود إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون الأسبوع المقبل في 23 فبراير بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي.
