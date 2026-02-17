ستيف مكلارين يكشف عن سبب "الخلاف" بين كريستيانو رونالدو وإريك تين هاج في مانشستر يونايتد

ماكلارين، الذي عمل إلى جانب تين هاج بعد أن قضى فترة في أولد ترافورد كذراع أيمين للسير أليكس فيرجسون، تحدث في بودكاست The Good, The Bad & The Football عن كيفية انهيار العلاقة المتوترة بين رونالدو ومدربه في مانشستر: "كانت هناك الكثير من الصراعات في ملعب التدريب. كان هناك الكثير من "كل ما أريدك أن تفعله هو هذا، وهذا، وهذا، وهذا". كان هذا أسلوب إريك في التدريب - روني، هذه هي مهمتك.

"كنت أقول لروني: "كل ما يريده [تين هاج] منك هو أن تكون أول من يضغط، وأن تقوم بركض واحد، وركضين، وربما ركض ثالث، إذا كنت تشعر بذلك. ثم تعود إلى الوسط، في حالة استعادة الكرة، حتى نتمكن من تمريرها إليك. هذا كل ما يريده منك. إذا لم تستطع القيام بذلك، فلن تلعب. أو إذا لم تقم بذلك، فلن تستطيع اللعب. حسناً، أو أنه [تين هاج] لن يختارك. أنا أقول لك، إنه لن يختارك".

"الأمر ليس كما أعتقد أن الآخرين سيفعلون، وهذا هو الفرق، الآخرون سيفعلون. لكن إريك كان، لا، أنا أفعل ذلك، وعليه [رونالدو] أن يفعل ذلك، وإلا فلن يلعب. كان الأمر أشبه بمعركة صغيرة. ليست معركة، بل مواجهة، ومن سيفوز؟ إريك تمسك بموقفه. أعتقد أن معظم المدربين سيتكيفون مع ذلك. بعض المدربين هكذا. لكنه تمسك بموقفه".