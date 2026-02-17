Getty/GOAL
ستيف مكلارين يكشف عن سبب "الخلاف" بين كريستيانو رونالدو وإريك تين هاج في مانشستر يونايتد
رونالدو يتوجه إلى السعودية بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد
انتهى عقد رونالدو في تلك المرحلة، مما أتاح له الانتقال في النهاية إلى الدوري السعودي للمحترفين. في سن 41 عامًا، لا يزال مرتبطًا بالنصر في الوقت الحالي - على الرغم من تزايد الحديث عن انتقاله وسط الإضرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها رونالدو عن إحباطه وينتقد ما يعتبره سلوكًا غير عادل وقيادة سيئة. فقد قال عن تين هاج، الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في صيف 2022: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي الاحترام. إذا كنت لا تحترمني، فلن أحترمك أبدًا".
الكشف عن سبب الخلاف بين رونالدو وتين هاج في مانشستر يونايتد
ماكلارين، الذي عمل إلى جانب تين هاج بعد أن قضى فترة في أولد ترافورد كذراع أيمين للسير أليكس فيرجسون، تحدث في بودكاست The Good, The Bad & The Football عن كيفية انهيار العلاقة المتوترة بين رونالدو ومدربه في مانشستر: "كانت هناك الكثير من الصراعات في ملعب التدريب. كان هناك الكثير من "كل ما أريدك أن تفعله هو هذا، وهذا، وهذا، وهذا". كان هذا أسلوب إريك في التدريب - روني، هذه هي مهمتك.
"كنت أقول لروني: "كل ما يريده [تين هاج] منك هو أن تكون أول من يضغط، وأن تقوم بركض واحد، وركضين، وربما ركض ثالث، إذا كنت تشعر بذلك. ثم تعود إلى الوسط، في حالة استعادة الكرة، حتى نتمكن من تمريرها إليك. هذا كل ما يريده منك. إذا لم تستطع القيام بذلك، فلن تلعب. أو إذا لم تقم بذلك، فلن تستطيع اللعب. حسناً، أو أنه [تين هاج] لن يختارك. أنا أقول لك، إنه لن يختارك".
"الأمر ليس كما أعتقد أن الآخرين سيفعلون، وهذا هو الفرق، الآخرون سيفعلون. لكن إريك كان، لا، أنا أفعل ذلك، وعليه [رونالدو] أن يفعل ذلك، وإلا فلن يلعب. كان الأمر أشبه بمعركة صغيرة. ليست معركة، بل مواجهة، ومن سيفوز؟ إريك تمسك بموقفه. أعتقد أن معظم المدربين سيتكيفون مع ذلك. بعض المدربين هكذا. لكنه تمسك بموقفه".
رونالدو يؤكد أنه لا يزال يتابع نتائج مانشستر يونايتد
تم اتهام رونالدو بالتخطيط عمدًا لخروجه من أولد ترافورد، حيث شعر الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية بالإحباط من العودة إلى فريق مانشستر يونايتد الذي أصبح مجرد ظل للفريق الذي غادره إلى ريال مدريد في عام 2009.
لا يزال رونالدو يتابع نتائج الفريق، حيث قال لبيرس مورغان في عام 2025 عندما سئل عما إذا كان يؤلمه رؤية الشياطين الحمر يتراجعون عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز: "بالطبع. بالطبع. لأنني قضيت هناك سنوات عديدة. فزت بدوري أبطال أوروبا هناك، فزت بالكرة الذهبية، فزت بـ 12 أو 13 أو 14 لقبًا هناك.
"لذا أكرر، مانشستر يونايتد لا يزال في قلبي. أنا أحب هذا النادي. لكن علينا جميعًا أن نكون صادقين وننظر إلى أنفسنا ونقول: "اسمعوا، إنهم ليسوا على الطريق الصحيح". لذا، عليهم أن يتغيروا، وهذا لا يقتصر على المدرب واللاعبين فقط، في رأيي".
كارريك يتولى مسؤولية الشياطين الحمر قبل فترة انتقالات جديدة
وقد استجاب مانشستر يونايتد لهذا النصيحة، حيث تم إعفاء روبن أموريم من مهامه الإدارية في أوائل عام 2026. وتم تسليم زمام الأمور إلى لاعب الوسط السابق مايكل كاريك بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.
وقد أشرف كاريك على خمس مباريات دون هزيمة، وحقق أربع انتصارات متتالية في مرحلة ما، وقاد الشياطين الحمر للعودة إلى المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع إنفاق المزيد من الأموال هذا الصيف لإعادة تشكيل الفريق الذي كان - كما يقترح رونالدو - أداؤه ضعيفًا لفترة طويلة جدًا.
