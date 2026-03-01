Getty
"ستكون الأشهر القليلة المقبلة مثيرة" - روب ماك متحمس مع استمرار مسيرة وريكسهام نحو الصعود إلى الدوري الممتاز
ريكسهام يحلم بالدوري الممتاز
يعود نجاح وريكسهام هذا الموسم إلى سجله الرائع خارج ملعب SToK Cae Ras. فقد حصد الفريق الشمالي الويلزي 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة في المباريات الخارجية، مما يدل على مرونة تكتيكية تسمح له بتحقيق نتائج جيدة تحت الضغط. ومع مرور كل أسبوع، تصبح احتمالية وصول وريكسهام إلى الدوري الممتاز أقل خيالية وأكثر احتمالية من الناحية الحسابية. الفوز على تشارلتون، النادي الذي يتمتع بتاريخ حافل في الدوري الممتاز، هو بمثابة إعلان عن نوايا الفريق لبقية أندية الدوري. على الرغم من أن الموسم لا يزال طويلاً، إلا أن الثبات الذي أظهره رجال باركنسون يشير إلى أنهم قادرون على التعامل مع ضغوط سباق الصعود المهم.
ماك يشم رائحة خاصة في الهواء
سارع المالك المشارك روب ماك إلى مشاركة حماسه مع استمرار النادي في تجاوز التوقعات في سعيه لتحقيق ثلاث ترقيات متتالية. بعد التفكير في النتيجة والزخم الذي يكتسبه الفريق، لجأ روب ماك إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن توقعاته بشأن المرحلة الأخيرة من الحملة. نجم مسلسل Always Sunny، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في صعود النادي إلى جانب رايان رينولدز، يشعر بوضوح أن هناك شيئًا خاصًا في الأجواء، حيث أشار إلى أن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون مثيرة" لكل من له صلة بملعب Racecourse Ground.
أداء ريكسهام الرائع منذ عيد الميلاد
حصد فريق ريكسهام الآن نقاطًا أكثر من أي فريق آخر في الدرجة الثانية منذ يوم عيد الميلاد، مما يؤكد مكانته كمرشح حقيقي للترقية الرابعة على التوالي. أشاد فيل باركنسون في وقت سابق بمرونة فريقه ريكسهام الذي حافظ على سجله الجيد خارج أرضه في بطولة الدوري بفوزه 1-0 على تشارلتون. وقال باركنسون وفقًا لما نقلته BBC: "أظهرنا مرونة لا تصدق لتحقيق الفوز. تعرضنا لضغط قليل، لكن الطريقة التي دافعنا بها عن منطقة الجزاء اليوم كانت استثنائية، وكان من المهم أن ننجح في ذلك".
تشيلسي ينتظر في كأس الاتحاد الإنجليزي
سوف يتوق فريق ريكسهام للعودة إلى الملعب مرة أخرى، وسوف يواجه أكبر تحدٍ في قصته الخيالية حتى الآن عندما يواجه تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي. لقد بدأ فريق البلوز بداية ثابتة تحت قيادة ليام روزينيور، ولن يرغب في التعرض لصدمة الخروج من البطولة على يد فريق من دوري الدرجة الثانية. كشف المدير الفني أنه حث لاعبيه بشكل خاص على تجاهل الضجة الخارجية المحيطة بمباراتهم القادمة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. وأضاف: "لم أرغب في أن يكون الفريق منشغلاً بكأس الاتحاد الإنجليزي ولا يظهر هنا. هذا ليس ما نسعى إليه، لكننا حققنا هذا الهدف والآن أريد فقط الاستمتاع بأسبوع كأس الاتحاد الإنجليزي لأننا عملنا بجد للوصول إلى هذه الجولة والدخول فيها ضمن المراكز الستة الأولى".
